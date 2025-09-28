教師節教師心願 停止無差別受理投訴、調高待遇、行政減量

全國教師工會總聯合會今天發布針對逾萬名教師的大調查，接近9成7教師要求立即停止「無差別受理」的校園投訴機制。（記者楊綿傑攝）

全國教師工會總聯合會今天發布針對逾萬名教師的大調查，結果顯示，第一線教師正被行政雜務與不合理制度的壓迫，其中，接近9成7教師要求立即停止「無差別受理」的校園投訴機制，近9成教師盼教育部能成為老師後盾，也希望真正落實行政減量與提高待遇。全教總呼籲應盡速發公文減少處理濫訴情況，並審慎思考加薪議題。

根據全教總調查，教師最希望停止的政策前5名分別是，「無差別受理校園投訴機制」有96.7%居首位，其後「校外導護」有80.9%、「教師缺額轉嫁現場超鐘點」72.3%。另有69.7%及65.4%的教師分別點名「校園愛心球」及「雙語政策」。

至於最應立刻執行的政策中，89.2%的教師呼籲教育部能「捍衛專業，當教師後盾」。另有87.4%及86.6%的教師希望「真正落實行政減量」與「調高教師待遇」。此外，「增置校安人力」與「降低班級人數」則分別獲得79.1%與78.2%的教師支持。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡認為，教師都被當成超人使用，不管是寫計畫、參與研習、各類新興議題的關注等，校內還有設備維護、午餐運送等各項事務，還有多少時間可以留給教學？但「教育是專業，不是順便」，教育部應該捍衛教師專業，當老師的後盾。

此外，全教總副秘書長楊逸飛補充，幼教的「幼兒園廉價延長照顧」、「教保人員18小時假日無休研習」、「獨立於事假計算並由學校支付代課費的身心調適假」、「分十年撥補退撫基金」等項目也均獲6成教師勾選，突顯幼教人員在無盡的工時與不合理的勞動條件下瀕臨崩潰，基層教師也期待教育部應該要更注重基層教師的勞動條件。

全教總理事長侯俊良呼籲，應尊重教師專業、保障勞動尊嚴，不管中央、地方財劃法如何分配，教育經費都不應打折，且教育部應該在10月5日世界教師日前，發函導正教育現場濫訴的情況，而在基本工資已拍板調漲3.18%情況下，政府應帶頭為公教人員加薪，對調薪一事應該慎重思考。

