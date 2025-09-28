教師節連假第2天下午 國道12地雷路段一次看

國道3號往國道5號南港系統至頭城路段車流示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

今天是（9月28日）教師節連續假期第2天，高速公路局統計，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。國道下午壅塞路段，預估包括國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道5號南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林等共12路段，請用路人注意，並建議國5南向用路人於下午5時後出發。

各地今天多雲到晴，高公局預估國道將出現大量旅遊車潮，今天上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1南向湖口服務區至新竹。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等。建議國5南向用路人於下午5時後出發。

另外，高公局統計影響上午車流事故，包括上午9時54分國1南向34.7公里發生3小客車追撞事故占用外線車道，回堵1公里；上午9時55分國1北向164.6公里發生2小客追撞事故占用內側車道，回堵2公里；上午10時18分於國1北向323.9公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里等，以上事故均已排除。

