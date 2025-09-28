為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教師節連假第2天下午 國道12地雷路段一次看

    2025/09/28 12:54 記者蔡昀容／台北報導
    國道3號往國道5號南港系統至頭城路段車流示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    國道3號往國道5號南港系統至頭城路段車流示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

    今天是（9月28日）教師節連續假期第2天，高速公路局統計，截至上午11時，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估全日交通量為113百萬車公里。國道下午壅塞路段，預估包括國道1號北向西螺－埔鹽系統、國道5號南向南港系統－頭城、北向宜蘭－坪林等共12路段，請用路人注意，並建議國5南向用路人於下午5時後出發。

    各地今天多雲到晴，高公局預估國道將出現大量旅遊車潮，今天上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1南向湖口服務區至新竹。

    高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5南向南港系統－頭城，北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等。建議國5南向用路人於下午5時後出發。

    另外，高公局統計影響上午車流事故，包括上午9時54分國1南向34.7公里發生3小客車追撞事故占用外線車道，回堵1公里；上午9時55分國1北向164.6公里發生2小客追撞事故占用內側車道，回堵2公里；上午10時18分於國1北向323.9公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，造成回堵2公里等，以上事故均已排除。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播