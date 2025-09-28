5天2度勘災光復鄉 卓榮泰：維持紅色警戒、目標14天恢復正常

行政院長卓榮泰五天內二度會勘光復鄉災區，強調山上水還在、就維持紅色警戒，搜救失聯者持續，目標十四天內恢復正常。（記者王榮祥攝）

行政院長卓榮泰今二度視察花蓮光復鄉災區，他聽取中央應變中心簡報後做出七點指示，強調堰塞湖只要還有水就維持紅色警戒，會繼續搜救失聯者，並希望中央地方協力、14天內能讓災區恢復正常生活。

卓榮泰今致詞時，先向各地湧入光復的志工表示最高敬意，他認為這起事件凸顯國家韌性、人民團結的重要性，也感謝縣府團隊在第一線執行工作，期許後續能派代表列席中央協調所。

他接著做出7點要求，首先是失聯7人繼續加強搜救，第二是「只要山上水還在，就維持紅色警戒」，第三是災民安全安全會儘量協調，目前提供7天、可延長7天，就是要求14天能讓災乎回到正常起碼的生活，如果需再延長，這項機制也會評估調整。

第四是大批志工進入光復，須強化引導分工與照顧，他籲請縣府評估調查，是否有民宅有空間可優先提供志工暫住。

第五為垃圾暫時儲放場需維持廠區環境衛生、全面消毒，路邊垃圾無論泥沙或家具，要儘快運到暫時堆放場加強管控，後續會有清洗工具與家電，應統一管理、有效發送。

第六，針對10多位罹難者，中央籌措振災基金會原規劃80萬元慰問金，每位（罹難者）會加到1百萬元，重傷患者25萬元，另針對房子被汙泥入侵，中央正研究發放慰助金，評估每戶10萬元。

第七，希望中央地方合力合作，把這次救災當韌性模式執行，涵蓋指揮系統、協調分工、物資、志工、醫療、環境等，加上農工商資助，建立一套完整模式，以告慰這次罹難者與災民經驗。

