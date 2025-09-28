高雄祭孔大典民眾體驗拔智慧毛、過聰明門

高雄市政府今（28）日於左營孔子廟舉行孔子2575週年誕辰釋奠典禮。（高史博提供）

高雄市政府今（28）日上午7點在左營孔子廟舉行「高雄市紀念大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠典禮」，觀禮民眾踴躍參與「拔智慧毛（筆）」、「過聰（蔥）明門」、「領智慧糕」等活動，祈願學子福慧雙至、學業有成、步步高升。

高雄市升格為直轄市至今，祭孔釋奠典禮已延續舉辦第45屆，儀程分為崇聖祠典禮和釋奠典禮兩部分，崇聖祠典禮由高雄市立歷史博物館館長李文環擔任主祭，中華孔子後裔儒學促進會孔憲治、社團法人中華孔氏宗親會孔德成等代表偕同陪祭，於孔廟崇聖祠舉行獻禮。

釋奠典禮則依循明代儀禮進行，除正獻官之外，由市府代表、教職員、民意代表及校長、里長等擔任分獻官與陪祭官，在雅樂及佾舞莊嚴陪襯下，透過「迎神」、「進饌」、「飲福」、「受胙」等傳統儀節，佾生、樂生、禮生在師長引領下，向萬世師表孔子表達崇高敬意。

今年釋奠典禮儀禮隊伍由在地3所學校、近250位學生組成，包含常年擔任八佾舞佾生的左營舊城國小學生，由鼎金國中組成的麾生、樂生及歌生，左營高中負責通贊、亞贊及禮生，各校師生利用課餘及暑假期間積極練習，力求儀式順利。

儀式完成後，高史博安排寓教於樂的體驗，同時也是全場觀眾最期待的「拔智慧毛（筆）」、「過聰（蔥）明門」、「領智慧糕」等象徵性活動，祈願學子福慧雙至、學業有成、步步高升。

鼎金國中擔任樂生。（高史博提供）

左營高中擔任禮生。（高史博提供）

觀禮民眾體驗拔牛毛（筆）活動。（高史博提供）

觀眾欣喜拔蔥過聰明門。（高史博提供）

