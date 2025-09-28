賴總統增派2500國軍投入 盼中秋節前完成光復鄉清淤

花蓮縣光復鄉災區滿目瘡痍，國軍持續以人力及機具協助清理淤泥。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉災情慘重，全國各地民眾自發性湧入災區加入「鏟子超人」行列。賴清德總統今天表示，他已責成國防部下令增派國軍兵力投入災後復原，調派2500餘兵力支援，30日也將再投入相同兵力換班投入，希望光復鄉災區中秋節前完成清淤工作。

賴清德在社群發文向前往災區馳援的志工致謝，希望大家以確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，也請遵循相關調配，讓每一位志工的熱情，發揮最有效的戰力。

賴清德說明，為了讓災民盡速恢復正常生活，他已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原進度，賴清德指出，行政院目前規劃行政院前進協調所能在每日的上午10:00、下午17:00統一對外發布訊息，其中包括：傷亡統計、壩體現況、救災進度、物資現況、其他事項等。除了讓國人同胞確實掌握災區復原的狀況以外，也希望能加速各項災區復原的協調工作。

為了協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬三個部落協助復原，粗估3個部落每天需要共500名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

如需要媒合當地住宿，由交通部在光復車站收取意願及媒合，待志工返回花蓮車站，由巴士接駁至住宿點；交通部也已加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程等作為，協助志工們解決疏運問題。

賴清德說，再一次感謝所有支援災區復原工作的每一位志工、行政團隊與國軍兄弟姐妹們，這一刻全國人民的心是緊緊連結在一起，正因為我們團結一致，相信一定能夠盡速度過這次的難關，讓我們一起努力，繼續加油，花蓮加油！台灣加油！

