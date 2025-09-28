為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賴總統增派2500國軍投入 盼中秋節前完成光復鄉清淤

    2025/09/28 12:32 記者陳昀／台北報導
    花蓮縣光復鄉災區滿目瘡痍，國軍持續以人力及機具協助清理淤泥。（資料照）

    花蓮縣光復鄉災區滿目瘡痍，國軍持續以人力及機具協助清理淤泥。（資料照）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉災情慘重，全國各地民眾自發性湧入災區加入「鏟子超人」行列。賴清德總統今天表示，他已責成國防部下令增派國軍兵力投入災後復原，調派2500餘兵力支援，30日也將再投入相同兵力換班投入，希望光復鄉災區中秋節前完成清淤工作。

    賴清德在社群發文向前往災區馳援的志工致謝，希望大家以確保自身健康安全為前提，再投入災區的復原工作，也請遵循相關調配，讓每一位志工的熱情，發揮最有效的戰力。

    賴清德說明，為了讓災民盡速恢復正常生活，他已致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作，已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

    針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原進度，賴清德指出，行政院目前規劃行政院前進協調所能在每日的上午10:00、下午17:00統一對外發布訊息，其中包括：傷亡統計、壩體現況、救災進度、物資現況、其他事項等。除了讓國人同胞確實掌握災區復原的狀況以外，也希望能加速各項災區復原的協調工作。

    為了協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬三個部落協助復原，粗估3個部落每天需要共500名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

    如需要媒合當地住宿，由交通部在光復車站收取意願及媒合，待志工返回花蓮車站，由巴士接駁至住宿點；交通部也已加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程等作為，協助志工們解決疏運問題。

    賴清德說，再一次感謝所有支援災區復原工作的每一位志工、行政團隊與國軍兄弟姐妹們，這一刻全國人民的心是緊緊連結在一起，正因為我們團結一致，相信一定能夠盡速度過這次的難關，讓我們一起努力，繼續加油，花蓮加油！台灣加油！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播