    首頁 > 生活

    花蓮光復砂石場1女失聯 高雄特搜陸空搜救

    2025/09/28 12:55 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為醫療組治療民眾右小腿。（市府提供）

    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為醫療組治療民眾右小腿。（市府提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水肆虐下游，光復鄉政旺砂石場一名女性失聯，前往支援的高雄市消防局特搜隊今天發動陸空搜索，出動多部怪手開挖，搭配人力徒步搜索、空拍機空中巡查，全力搜救中。

    高雄特搜隊今天根據家屬提供關鍵資訊，女性失聯者最後電話通聯位置及手機定位均落在砂石場範圍，成為首要搜索目標。

    由於砂石場已遭大量土石掩埋，搜救人員採取複合式策略，運用多部怪手進行開挖，人力同步周邊徒步搜索，並搭配空拍機空中巡查，陸空搜索可能跡象，全力搜救中。

    除了搜救任務，高雄特搜隊所現場設置醫療組今日也發揮關鍵作用，一名57歲災民今日因右小腿不慎受傷至醫療組求助，經醫療組醫師郭良維檢查評估後，發現傷口已有感染跡象、嚴重潰爛，並伴隨腐肉及局部組織壞死，恐有併發蜂窩性組織炎風險。

    醫療組醫師陳璿仁及護理師張品元為避免感染進一步擴散，立即針對傷口進行局部麻醉、開刀、清創、消毒及治療手術，成功移除壞死組織，手術過程順利，醫療組並向病患及家屬進行完整傷口照護衛教，同時開立口服抗生素與止痛藥，民眾感謝特搜人員處置。

    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為隊員在厚厚的淤泥中全力搜救失蹤人員。（市府提供）

    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為隊員在厚厚的淤泥中全力搜救失蹤人員。（市府提供）

    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為醫療組治療民眾右小腿。（市府提供）

    高雄市消防局特搜隊馳援花蓮光復災區，圖為醫療組治療民眾右小腿。（市府提供）

