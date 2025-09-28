為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復災區物資爆棚缺熱食、即食品等 547人仍在收容所

    2025/09/28 12:31 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    全國愛心湧入花蓮，光復鄉目前擁有許多物資，花蓮縣政府今早舉行例行記者會，處長陳建村說，目前很多物資像是水、乾糧、衣物、清掃工具等等各式各樣物資湧入，但因為光復鄉這幾天有上萬名的愛心志工湧入，加上救災人員、災民等，目前約有3萬多人湧入光復這個小鎮，所以每天供應的熱食、即食品等可以立即食用的。

    陳建村說，現在物資很多大部份都是用品、泡麵、水等等，但每天災民、志工需要的即食品、熱食等都還不是很穩定，因為大量的志工、災民進入光復這個小地方，平常的熱食供應就是不足，目前縣府也持續接洽義煮團，分配到收容所、各據點，希望優先滿足災民的需求，目前仍在收容所的有547人。

    包含慈濟等NGO也呼籲，到花蓮光復參加重建家園復建的志工們，最好自備乾糧，因為有些分配到的地方可能交通不便，所以餐點的配給不穩，請志工自帶糧草，也呼籲把每日自己產生的垃圾攜帶回去，不要增加災區的負擔。

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播