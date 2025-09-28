光復災區物資爆棚缺熱食、即食品等 547人仍在收容所

花蓮縣政府物資爆棚，但熱食、即食品供應不穩定。（記者王錦義攝）

全國愛心湧入花蓮，光復鄉目前擁有許多物資，花蓮縣政府今早舉行例行記者會，處長陳建村說，目前很多物資像是水、乾糧、衣物、清掃工具等等各式各樣物資湧入，但因為光復鄉這幾天有上萬名的愛心志工湧入，加上救災人員、災民等，目前約有3萬多人湧入光復這個小鎮，所以每天供應的熱食、即食品等可以立即食用的。

陳建村說，現在物資很多大部份都是用品、泡麵、水等等，但每天災民、志工需要的即食品、熱食等都還不是很穩定，因為大量的志工、災民進入光復這個小地方，平常的熱食供應就是不足，目前縣府也持續接洽義煮團，分配到收容所、各據點，希望優先滿足災民的需求，目前仍在收容所的有547人。

包含慈濟等NGO也呼籲，到花蓮光復參加重建家園復建的志工們，最好自備乾糧，因為有些分配到的地方可能交通不便，所以餐點的配給不穩，請志工自帶糧草，也呼籲把每日自己產生的垃圾攜帶回去，不要增加災區的負擔。

