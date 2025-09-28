基隆慈雲寺教師節祭孔大典 高溫下傳承尊師文化

基隆慈雲寺舉辦祭孔大典，主委李林寶玉主祭。（記者盧賢秀攝）

今天9月28日教師節是「至聖先師」孔子2575年聖誕，基隆市慈雲寺舉行祭孔大典，安樂國小學生依古禮六佾舞祭祀，尊師重道傳承教育文化。

今天氣溫炎熱，體感溫度達40度，對表演六佾舞學生是項挑戰，校方準備了水冷扇等降溫設施，仍有學生感到不適，教育處表示，持續改善設施，明年更新禮生服裝，更加透氣、舒適。

請繼續往下閱讀...

基隆沒有孔廟，基隆市慈雲寺祭祀孔子，每年都在慈雲寺舉辦祭孔大典，慈雲寺主委李林寶玉擔任主祭官，副市長邱佩琳擔任正獻官、議長童子瑋擔任亞獻官，安樂國小學生依循古禮以「六佾舞」表達對孔子的尊崇。

李林寶玉表示，為感謝老師辛苦，每年都舉辦祭孔大典，對學子是很好的教育。童子瑋表示，孔子的有教無類至今仍是教育遵循的典範，感謝慈雲寺持續依傳統儀式舉辦祭孔大典，也彰顯教育意義，讓學生懂得尊師重道。

由於今天氣溫十分炎熱，學生在大太陽底下表演，感到不適。禮生呂亞靜說，她擔任3年的禮生，帽子都會加一層海綿貼合頭部，禮服材質較不透氣，天氣很熱，祭典儀式期間又不能喝水，造成學生不適，今年有增加水冷扇等，有比較涼爽。

副市長邱佩琳說，今年增加了降溫設備，讓家長安心，明年會更新禮生的服裝，改善材質。

基隆慈雲寺教師節舉辦祭孔大典。（記者盧賢秀攝）

基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

基隆安樂國小學生在高溫下以傳統六佾舞祭孔。（記者盧賢秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法