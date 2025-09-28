為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南橫利稻停電4天 派出所提供「發電機」成了民眾手機充電站

    2025/09/28 12:19 記者黃明堂／台東報導
    利稻派出所為民服務獲稱讚。（記者黃明堂翻攝）

    強烈颱風「樺加沙」帶來連日豪雨，重創台東縣山區交通與基礎設施，南橫公路台20線霧鹿段約60公尺路基因豪雨沖刷而崩坍，造成道路中斷。利稻地區雖暫未出現供水問題，通訊也尚可撥打電話，但電力已中斷4天，行動電話及手電筒等設備無電可充，嚴重影響村民生活。此時，利稻派出所所長胡松俊仁今天上將派出所內的「發電機」搬至派出所廣場，並透過村民間的口耳相傳，請村民前來充電，解決村民最迫切的需求，該舉措也讓電話另一端的親屬，能夠收到平安訊息。

    胡松俊仁表示，災害發生後，村民大多待在家中或協助清理環境，因停電無法充電，不僅通訊面臨斷鏈風險，夜間照明也成為難題。派出所作為地方安全守護據點，必須在緊急時刻伸出援手，因此決定將所內僅有的發電機提供給居民使用。他強調「人溺己溺、人饑己饑」，警察不僅是維護治安與交通，更應在艱困時刻扮演社區支柱。

    村民們攜帶手機與照明工具陸續前往派出所廣場，井然有序地排隊充電，現場氣氛既感動又溫馨。居民直呼「真的太及時了」，肯定警方體恤民情，讓大家在停電的日子裡仍能與外界保持聯繫，也能在夜晚安心度過。另一方面，南橫公路霧鹿段因崩坍中斷，影響霧鹿、利稻等地村民數百人通行。關山工務段緊急動員人員及機具搶修，已先打通一條人行通道，暫時確保村民能步行進出，並協助必要的物資進出。

    雖然山區交通仍不便，但暫時解決了居民的基本生活需求。台電人員則指出，目前受災路段交通仍未完全恢復，預計待30日搶通後，搶修人員將立即進入山區展開電力復建工程，盡快恢復供電，讓居民生活回歸正常。

    關山警察分局表示，颱風帶來的考驗雖嚴峻，但在派出所的即時支援及工務、台電單位的全力投入下，展現出警政與公部門攜手守護山區居民的決心與行動力。利稻派出所「發電機助民充電」的舉措，不僅讓村民暫解困境，更是「社區警政」互助精神的最佳寫照。

    利稻派出所提供發電機供民眾為手機充電。（記者黃明堂翻攝）

