救災超人看過來！堰塞湖仍紅色警戒 警政署公布海嘯警報播放流程

海嘯警報音符為鳴5秒，停5秒，反覆9遍共85秒，解除警報為一長音90秒。（中央災害應變中心提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流已進入第6天，國軍、警消、各地志工及自發性「鏟子超人」仍持續投入救災、清理，由於堰塞湖蓄水量仍有600萬噸，湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，仍維持紅色警戒，而警政署今公布海嘯警報流程，提醒若救災收到細胞簡訊或聽見海嘯警報，應聽從現場指示盡速避難。

光復鄉人流監控在今上午10時許，已達3萬7千多人，較昨日同時段增加1萬2千多人。警政署表示，長橋、光復及鳳林派出所均不具備語音廣播功能，無語音警報臺海嘯警報音符為鳴5秒，停5秒，反覆9遍（共85秒），解除警報音符為一長聲90 秒。

警政署指出，海嘯警報播放地點包括鳳林派出所（花蓮縣鳳林鎮信義路37號） 、長橋派出所（花蓮縣鳳林鎮長橋路91號）、光復分駐所（花蓮縣光復鄉中正路一段127號），至於警報範圍為半徑1.5公里 ，均屬無語音廣播警報台。

根據現行防空警報系統發布海嘯流程，若堰塞湖主管機關（農業部）通報後，將運用防空警報系統發布堰塞湖警報，比照海嘯警報發布程序下達警戒區警報臺發布堰塞湖警報，若花蓮縣馬太鞍警戒區接獲農業部或CBS通報發布馬太鞍堰塞湖警報，輔以鄉公所廣播系統、村里廣播系統、警車、消防車、垃圾車同步播放警報音疏散。

中央災害應變中心今上午工作會報會後記者會。（記者陸運鋒翻攝）

