台中新光三越重新營業電梯地板仍破損 業者：立即進行更換

台中新光三越重新營業，民眾卻發現在先前事故受損的電梯，地板磁磚依舊破裂不堪。（記者歐素美攝）

台中新光三越昨重新開幕營業，但市議員陳俞融接獲民眾陳情表示，在先前事故受損的電梯，地板磁磚依舊破裂不堪，甚至有顧客踏入電梯時傳出碎裂聲響，安全疑慮令人憂心，呼籲市府與業者應以最高標準自我要求，落實檢修與安全管理，切勿為了趕進度或營收而忽略風險，否則市民的信任將逐漸流失。

台中新光三越今天回應指出，電梯地板石材因受力不均致破損，將立即進行更換。全館昇降設備均經專業技師及第三方公正單位檢核通過，將持續高標檢視買場各項設施，確保安全無虞。

台中市都發局要求百貨公司暫停該電梯使用，並由專業技師修復，確認安全無虞後才能重新開放。都發局長李正偉表示，新光三越台中店共有21部電梯，包含客梯16台與貨梯5台，先前均已完成專業技師、第三方及第四方公正單位勘驗合格，這次發現破損的為G區一部電梯地板面材，初步研判可能因昨日人潮湧入、大量使用及重物加壓，導致局部損壞，雖不涉及電梯系統安全，但為維護公共安全，已要求百貨公司立即修復並暫停使用，目前該電梯車廂內地板石材已更換完成，靜待黏著劑固化後，即可重新啟用。

陳俞融表示，魔鬼藏在細節裡，顧客安全不容忽視，新光三越是否真的準備好迎接市民？這不只是營業形象問題，更是公共安全的基本責任。

她強調，今年初的新光氣爆事件，重創市民安全感，社會各界要求最嚴格的安全把關，如今開幕後載客電梯仍破損，顯示市府在安全審查上草率放行，她嚴正呼籲市府立即要求新光三越將電梯全面檢修，否則只會讓市民質疑，市府是否將人民安危當兒戲。

