批程序不公黑箱且有罪推定 受害者訴求廢除校事會議制度

各地校事會議受害者聚集教育部前，主張應廢除該制度。（記者楊綿傑攝）

數十名各地校事會議受害教師今集結教育部，直指該制度有黑箱啟動、程序不公、有罪推定3大亂象，呼籲政府及社會不應該容許惡意濫訴、應終止教育黑箱、廢除校事會議、重審教師冤案等，並宣布將成立「全國教育權益保障協會」捍衛教師權益。

協會指出，多年來看著優良教師被匿名投訴、被惡意立案、被黑箱審議，甚至遭到停聘、解聘、名譽掃地、身心重創，更有老師因此走上絕路，痛批校事會議是製造冤案無數的教育東廠，甚至演變為校長整肅異己的工具。

請繼續往下閱讀...

協會說明，由於校事會議的檢舉人匿名，教師無法確認是否存在利益衝突，立案標準全由校長說了算，形成黑箱；而調查委員由校長遴選，證人無須具結，證詞可以自說自話，教師即使提供證據，仍可能被忽視，更是程序不公；且只要被送進校事會議，老師「有罪推定」幾乎先背上污名，必須「自證清白」，嚴重違背法治社會「無罪推定」的基本原則。

公民教師郭人豪指出，國際上調查的人只做調查，不能同時下判決，這是基本程序正義，但台灣卻是把調查的人跟裁決的人混在一起，如何能公平？且被申訴的人不能對質、提問、挑戰，調查報告直接變成判決，這樣的制度怎可能不冤枉人？1名身陷校事會議泥淖的教師說，不只匿名濫訴是很大的問題，調查委員態度有罪推定，是否確實有調查專業能力，也令人懷疑。

台灣教授協會創會秘書長、中興大學資工系退休教授廖宜恩批評，教師教師節不快樂、上街頭，教育部卻戒備森嚴，以前當老師很有尊嚴，現在連基本人權都沒有，教師一旦被扣上不適任教師的帽子，面臨名聲掃地、失去工作，堪比在白色恐怖的國民黨時代被扣上叛亂的帽子，校事會議體制對教師具壓迫性應該修改。

協會訴求，應尊重教師專業，不容惡意濫訴，不能讓任何匿名投訴或空泛指控，就輕易毀掉一名教師的專業與名譽；且應終止校事會議立案、調查、審議全在黑箱內進行的情況，必須建立公開透明的制度；校事會議已淪為校長的私刑機制，必須追溯檢討過去冤案，重建被污衊教師的清白；只有廢除校事會議，才能真正重建友善校園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法