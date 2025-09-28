青年海外圓夢啟航 竹縣10名青年赴多倫多交流創新創業經驗

新竹縣政府與教育部青年發展署攜手合作，帶領10名青年赴加拿大多倫多，參與豐富創業課程、基地參訪與跨域交流。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府為鼓勵年輕人踏出舒適圈勇敢探索世界，與教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」合作，近日帶領10名具創業經歷的18至30歲青年，赴北美五大湖經濟重鎮—加拿大多倫多，進行創業課程、基地參訪與跨域交流，期拓展青年的全球視野。

縣長楊文科表示，新竹縣為全國最年輕的城市，15歲-45歲的青年人口占比超過4成，縣府近年大力推動青年創業及就業政策，攜手最大產業加速器StarFab成立「新竹AIoT加速器」，4年以來累計吸引上百家海內外新創團隊參與，並於2022年8月起營運「新竹青創基地」，協助團隊申請經費及媒合募資近6千萬元，今年9月進一步成立「新竹社會創新基地」扶植社創企業。

教育局長楊郡慈指出，縣府也推動「數位創新青年培育就業計畫」，打造產官學合作的青年實習平台，3年來累積近2千名青年學子受惠。這次國際交流以「培力新創團隊及職能」為核心，共吸引近50人報名，最終10名優秀青年脫穎而出，9月26日啟航赴加拿大多倫多，展開為期16日主題課程，內容涵蓋創新基地參訪、青年創業生態體驗、實作工作坊、專題講座及文化探索，期在業師帶領下深入體驗北美創業氛圍。

返國後，青年也將透過多元管道分享所學，帶動更多同儕投入創新創業與社會實踐，讓國際經驗在新竹縣發酵，為地方注入源源動能，推動新竹縣成為連結國際的創新創業城市。



