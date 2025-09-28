為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    青年海外圓夢啟航 竹縣10名青年赴多倫多交流創新創業經驗

    2025/09/28 11:52 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府與教育部青年發展署攜手合作，帶領10名青年赴加拿大多倫多，參與豐富創業課程、基地參訪與跨域交流。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府與教育部青年發展署攜手合作，帶領10名青年赴加拿大多倫多，參與豐富創業課程、基地參訪與跨域交流。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府為鼓勵年輕人踏出舒適圈勇敢探索世界，與教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」合作，近日帶領10名具創業經歷的18至30歲青年，赴北美五大湖經濟重鎮—加拿大多倫多，進行創業課程、基地參訪與跨域交流，期拓展青年的全球視野。

    縣長楊文科表示，新竹縣為全國最年輕的城市，15歲-45歲的青年人口占比超過4成，縣府近年大力推動青年創業及就業政策，攜手最大產業加速器StarFab成立「新竹AIoT加速器」，4年以來累計吸引上百家海內外新創團隊參與，並於2022年8月起營運「新竹青創基地」，協助團隊申請經費及媒合募資近6千萬元，今年9月進一步成立「新竹社會創新基地」扶植社創企業。

    教育局長楊郡慈指出，縣府也推動「數位創新青年培育就業計畫」，打造產官學合作的青年實習平台，3年來累積近2千名青年學子受惠。這次國際交流以「培力新創團隊及職能」為核心，共吸引近50人報名，最終10名優秀青年脫穎而出，9月26日啟航赴加拿大多倫多，展開為期16日主題課程，內容涵蓋創新基地參訪、青年創業生態體驗、實作工作坊、專題講座及文化探索，期在業師帶領下深入體驗北美創業氛圍。

    返國後，青年也將透過多元管道分享所學，帶動更多同儕投入創新創業與社會實踐，讓國際經驗在新竹縣發酵，為地方注入源源動能，推動新竹縣成為連結國際的創新創業城市。

    新竹縣政府與教育部青年發展署攜手合作，帶領10名青年赴加拿大多倫多，參與豐富創業課程、基地參訪與跨域交流。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府與教育部青年發展署攜手合作，帶領10名青年赴加拿大多倫多，參與豐富創業課程、基地參訪與跨域交流。（新竹縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播