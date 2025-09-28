化身「鏟子超人」趕往光復！ 花蓮外籍師滿身泥濘身影暖哭萬人

前往花蓮光復擔任志工的女網友Pan Pan透露，她在路上偶遇一名滿身泥濘外國人，對方同樣拿著帶著工具趕赴災區現場幫忙災民清理於泥。（照片由網友Pan Pan授權使用）

受颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全台灣各地的「鏟子超人」把握黃金救災時間，自發性前往災區當志工，協助災民清掃家園。有民眾透露，不只台灣人趕赴現場協助，許多旅台的外國人也紛紛帶上工具前往現場幫忙，令眾人感動不已。

社群平台Threads一名為「Pan Pan」的女網友，25日自行攜帶各式工具後，搭車前往花蓮光復鄉擔任救災志工，期間她在路上遇到一名騎著機車外國男子，也帶著工具前來幫忙清理淤泥，只見對方全身衣物與背包都沾滿泥巴，機車踏板上還放著一把大鏟子。Pan Pan以英文詢問對方，是從哪裡來，未料對方竟直接用中文回答「我住花蓮」。

請繼續往下閱讀...

該文吸引逾170萬人次瀏覽，網友們紛紛留言致敬，「愛沒有國界，行動最真誠」、「外國人都比那對夫妻愛花蓮」、「這才是救難的雨鞋該有的樣子」、「真的很感動耶！不分國籍，出發點就是救災」、「英雄不一定是披著披風，他可能是穿著雨鞋拿著鐵鏟」、「雖然我不認識你，但我由衷從心底感謝你以及那些無名的英雄們」。

另有其他到場志工分享，自己確實有在救災現場看到這名外國人，「我有錄到他！」、「昨天到車站有看到」、「剛剛要搭北上火車有看到他，我跟他握手，他說他手很髒，我說不會這是勇敢救災的手，就跟他握手說聲辛苦就散了！給他一個respect」；還有一些學生留言透露，他目前是在花蓮某間學校任職的外師Tim。

