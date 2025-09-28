台灣設計展國慶日彰化登場！接駁、停車一次看懂 交通免煩惱

今年台灣設計展從國慶日起一連17天在彰化縣登場，縣府規劃交通接駁與停車資訊，鼓勵民眾多利用公共運輸及接駁服務，圖為鹿港展區交通資訊。（縣府提供）

近2年台灣設計展每年短短10多天，都能吸引超過400萬人潮如潮水般湧入主辦縣市，今年活動首次落腳彰化，將於10月10日國慶日至26日登場，連續17天，不僅展期比前2年都長，場地規模與範圍也創新高，參觀人潮可期。

這次設計展以「彰化行」為主題，展區跨越彰化市、鹿港、和美、伸港4鄉鎮，共設三大主展區，串聯15個分展區，從產業、文化、飲食到生活風格，全方位展現彰化特色。10月5日、6日鹿港展區還會率先試營運，展期橫跨3個週末和2個連假（國慶日、光復節），縣府建議大家分日分區慢慢走，因為除了展覽本身，還有市集、高達588場次的表演、裝置藝術接力登場，逛上一整天也不嫌無聊。

請繼續往下閱讀...

參觀首要解決交通，縣府規劃了接駁、停車空間，鼓勵大家多利用公共運輸，包含9條接駁路線，其中4條是平日就會跑的常態線，包括彰化市環線、彰化鹿港線、鹿港巡迴線、田中田尾線，串起主要展區和市區。假日再加開5條接駁車，包括從高鐵台中站直達彰化展區的高鐵台化線、以及彰濱接駁線、鹿東接駁線、彰化田尾田中線、鹿港田尾田中線，方便外地遊客或跨展區移動。

停車部分，平日想去彰化展區，可以停在扇形車庫停車場；假日建議改停台化停車場再轉乘接駁。鹿港展區平日可用文小五停車場，假日則建議停台灣玻璃館或鹿東停車場；彰南展區則有怡心園及國際展覽中心後方停車場，步行或搭接駁都方便。

假日縣府還特別規劃免費大型停車場，像是鹿港的鹿江國際中小學、鹿東停車場、台灣玻璃館等。除了接駁與停車，縣府也和台鐵、高鐵合作，展覽期間將機動加開班次，鼓勵大家多利用大眾運輸，省下塞車之苦。

更多交通資訊可上設計研究院官網，網址是https://tinyurl.com/4ba68mzu

今年台灣設計展彰化市展區的交通資訊。（縣府提供）

即將來臨的台灣設計展在彰化，三大主展區之一的彰南展區資訊。（縣府提供）

台灣設計展彰化市展區規劃了4條不同顏色的接駁車路線。（縣府提供）

台灣設計展鹿港展區規劃了5條不同顏色的接駁車路線。（縣府提供）

台灣設計展彰南展區規劃了3條不同顏色的接駁車。（縣府提供）

