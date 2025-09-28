為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市府抽查中秋烤肉用具商品標示 不合格率達15.3％

    2025/09/28 11:46 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，總計抽查209件，不合格有32件。（經發局提供）

    桃市府經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，總計抽查209件，不合格有32件。（經發局提供）

    每到中秋就是要烤肉，桃市府經濟發展局針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，經發局提醒民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明商品，才能保障自身權益。

    經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，包括各式烤肉架、烤肉網、烤肉夾、木炭、火種、竹籤等，總計抽查209件，不合格有32件，依據商品標示法規定，不合格商品主要缺失為「製造商名稱、地址、電話」、「製造日期」等，甚至部分商品沒有任何標示，不合格率較高的商品為烤肉夾，提醒消費者購買這類別商品時多加注意。

    經發局表示，不合格商品已依商品標示法要求業者限期改善，若複查仍未改正，將依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販售通路強制下架，避免來路不明或標示不實的商品流入市場，若民眾發現標示不合格商品，可撥打經發局檢舉專線03-3313360舉報，如遇消費爭議亦可撥打1950申訴或諮詢。

    桃市府經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，總計抽查209件，不合格有32件。（經發局提供）

    桃市府經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，總計抽查209件，不合格有32件。（經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播