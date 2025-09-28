桃市府抽查中秋烤肉用具商品標示 不合格率達15.3％

桃市府經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，總計抽查209件，不合格有32件。（經發局提供）

每到中秋就是要烤肉，桃市府經濟發展局針對市售烤肉用具進行抽查，發現仍有約15.3%的商品標示不全，經發局提醒民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明商品，才能保障自身權益。

經發局近期執行烤肉用具商品標示稽查，於轄內大賣場、五金百貨及一般商號抽查商品，包括各式烤肉架、烤肉網、烤肉夾、木炭、火種、竹籤等，總計抽查209件，不合格有32件，依據商品標示法規定，不合格商品主要缺失為「製造商名稱、地址、電話」、「製造日期」等，甚至部分商品沒有任何標示，不合格率較高的商品為烤肉夾，提醒消費者購買這類別商品時多加注意。

經發局表示，不合格商品已依商品標示法要求業者限期改善，若複查仍未改正，將依法裁處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販售通路強制下架，避免來路不明或標示不實的商品流入市場，若民眾發現標示不合格商品，可撥打經發局檢舉專線03-3313360舉報，如遇消費爭議亦可撥打1950申訴或諮詢。

