教學30年 翁育民翻轉台江本土教育

翁育民（左1）帶領親師生參與跨校行動，探索台江文化及環境生態，認識家鄉。（社大台江分校提供）

台江流域學習20週年，社大台江分校邀教師分享教學生命經驗，共同反思與前瞻台江未來教育，任教長安國小30年的翁育民帶領親師生跨校行動，搶救長安水利工作站、守護百年魚木、台灣暗蟬，翻轉台江教育。

安南區過去被視為草地所在，許多學生選擇到市區就學。如何陪伴學子認識家鄉，探索台江文化及環境生態，成為翻轉台江教育重要行動，在地串聯展開台江流域學習行動，翁育民更是長年帶領親師生參與跨校行動。今年適逢台江流域學習20週年，社大台江分校邀翁育民與親師生共同回顧台江本土教育的發展歷程，畢業的學生們也特別趕來聽講，令人感動。

翁育民表示，30年前偏鄉教師流動率很高，他在1995年任教長安國小至今，課綱數變，但核心教學理念一直不變，即以本土教育為核心，以引領學生豐富己身文化內涵，珍惜並守護共同生活的土地，並傳承文化。看似只做本土教育，卻是能與各學科相契合，相輔相成。未來需要會問問題、願意解決問題的人才，以本土教育為核心，正足以培養學生這樣的能力。

翁育民說，教學的希望就是台江孩子像牛一樣的健壯，像雲一樣快樂，一個人是一隻小小的螢火蟲，雖微薄，有光就有希望，有光就能彙集眾人，化為巨大能量，願即能成，所以教學30年，身邊的家人、長官、台江好朋友，還有那一屆一屆畢業的孩子及家長們，都是讓微薄的光能閃到現在的能量。

長安國小畢業校友邱梓芸說，印象最深刻的是參加台江流域專題人文營，和好朋友一起過夜，每次都會共同探索重要的台江專題，翁育民老師教我們認識了很多鳥類，帶我們走出去觀察台江環境生態，謝謝老師。

長安國小校長廖佳慶指出，近幾年除了校本課程、台江流域課程，同時積極推動山野教育，我們位於曾文溪下游，帶領孩子們到上游實際去看，感受這塊土地，山野教育是冒險教育的一種，讓孩子學到最重要的是發現問題，知道什麼是危險的，提出問題與思考如何去解決，才知道合作的重要性，這是我們推動山野教育最重要的目的，感謝翁育民老師的投入。

任教長安國小30年的翁育民透過多元教學行動，翻轉台江本土教育。（社大台江分校提供）

