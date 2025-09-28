為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》「鏟子超人」湧入花蓮光復 志工數超過在地人口數

    2025/09/28 11:26 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮光復市區湧入超多鏟子超人。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區湧入超多鏟子超人。（記者王錦義攝）

    教師節連假第二天，今天來自全國的愛心志工超過萬人湧入花蓮光復，台鐵從花蓮站南下的列車全部爆滿，上車的志工稱：「比台北捷運尖峰時間還要擠」，沿線吉安、壽豐、鳳林很多志工都在月台上無法上車，台鐵加開班次也是班班客滿。光復站前塞滿志工，中央、縣府以及慈濟等NGO團體都在車站前分配志工，國軍也出動軍卡把志工載到更深入的區域。

    除了台鐵列車班班客滿，市區也是充滿救災車輛，由於縣府昨天開始管制193縣道鳳林往光復的路段，上午7點到晚間只允許南下，今天193縣道順暢，也同時造成光復市區充滿各式救災車輛，花蓮警方、國軍都協助交管，市區仍是塞爆。

    花蓮光復市區四處可見鏟子超人。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區四處可見鏟子超人。（記者王錦義攝）

    通往花蓮光復鄉的列車滿滿都是鏟子超人。（記者王錦義攝）

    通往花蓮光復鄉的列車滿滿都是鏟子超人。（記者王錦義攝）

    鏟子超人擠滿月台。（記者王錦義攝）

    鏟子超人擠滿月台。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區湧入超多鏟子超人。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區湧入超多鏟子超人。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區也湧入超多救災車輛。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區也湧入超多救災車輛。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區隨處可見鏟子超人。（記者王錦義攝）

    花蓮光復市區隨處可見鏟子超人。（記者王錦義攝）

    國軍出動軍卡把志工載到更深入的區域。（記者王錦義攝）

    國軍出動軍卡把志工載到更深入的區域。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區鏟子超加入清掃行列。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區鏟子超加入清掃行列。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區。（記者王錦義攝）

    花蓮光復災區。（記者王錦義攝）

    鏟子超人協助清理受災戶的住家環境。（記者王錦義攝）

    鏟子超人協助清理受災戶的住家環境。（記者王錦義攝）

    鏟子超人協助清理受災戶的住家環境。（記者王錦義攝）

    鏟子超人協助清理受災戶的住家環境。（記者王錦義攝）

    國軍協助清理環境。（記者王錦義攝）

    國軍協助清理環境。（記者王錦義攝）

    國軍協助清理環境。（記者王錦義攝）

    國軍協助清理環境。（記者王錦義攝）

