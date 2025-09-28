中秋前後恐有熱帶擾動 氣象署：花東、恆春降雨機率高

中央氣象署提醒28日各地高溫情況。（中央氣象署提供）

中秋節（10月6日）前後恐有熱帶擾動生成，中央氣象署提醒，花東及恆春半島屆時降雨機率高。今天（9月28日）各地天氣晴朗炎熱，大台北、中南部近山區高溫上看36度，外出務必注意防曬，中南部地區及各地山區留意午後短暫雷陣雨。

預報員林定宜今天預報，菲律賓東方到南海一帶，目前是很大的低壓區，熱帶擾動在此消消長長，中秋節前後菲東海面有機會擾動生成，不過發展位置、路徑及強度尚有不確定性，但可預期水氣將間接輸往台灣，因此中秋節前後花東、恆春半島降雨機率高，其他區域可能以午後雷陣雨為主。

請繼續往下閱讀...

今天的天氣，林定宜表示，由於太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗穩定但悶熱，今天西半部高溫普遍來到33至35度，東半部32、33度，其中大台北地區、中南部近山區平地可能出現36度以上高溫，請民眾注意防曬並補充水分。午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨出現，中午過後外出要攜帶雨具。

未來降雨趨勢，林定宜說明，明天週一（9月29日）中南部地區及各地山區午後局部雷陣雨，但降雨時間會比較晚，西半部晚間仍有零星短暫陣雨；週二（9月30日）至週五（10月3日）午後雷陣雨區域減少，南部地區及各地山區有零星短暫陣雨，週五恆春半島有局部短暫雨；週六受到南方熱帶擾動逐漸生成影響，台灣南邊水氣較多，花東一帶有局部短暫陣雨，午後中南部有短暫雷陣雨。

林定宜提醒，今天基隆北海岸及宜蘭有平均6級或陣風8級風力；今明兩天中南部沿海（蘭嶼綠島）及恆春半島留意長浪；這週無雨時高溫炎熱，山區歷經較大降雨，留意午後雷陣雨引發坍方落石。

另外，林定宜指出，目前西北太平洋面上有2個颱風，分別是博羅依及浣熊颱風，博羅依預估今晚入夜自越南一帶登陸，對台沒有影響；日本東側的浣熊，距離台灣更遙遠，同樣對台無影響。

中央氣象署說明28日各地天氣。（中央氣象署提供）

中央氣象署28日預報未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

中央氣象署叮嚀，山區先前歷經較大降雨，午後雷陣雨慎防坍方落石。（中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法