紅磚街屋風華再現！ 桃園景福宮東西兩側店家立面整修完成

桃園舊城區再生計畫擇定桃園大廟景福宮東西兩側店家為示範區，以修舊如舊手法完成立面整建，完工後讓許多民眾驚艷說，「原來桃園舊城區這麼美！」桃市府住宅發展處表示，接著將啟動第2期立面改造計畫，預計10月上網招標，針對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造。

住發處長陳智仁表示，立面整修工程將原本建築上的老舊招牌、帆布拆除，並將原建築物的構造型式、語彙、紋理，透過新工法加以還原，同時進行窗戶更新、整理凌亂管線，也在適當位置增設冷氣格柵，此次總共整理了共22戶，重現建築特色原貌，展現建築紅磚質樸風格。

住宅處表示，景福宮東側為民國40年至50年代，以紅磚建成的和洋風格街屋，共計12戶，與具文資身分的大廟派出所同一側，此次復舊整理主要將建築老舊招牌等拆除，恢復原始紅磚樣貌，整排街景有如回到50年代的質樸桃園；而西側建築多於民國60年到70年間翻修為4到5層樓透天厝，可看見當時建築特色，復舊工作則已清洗、空調位置調整為主，東西兩側以景福宮為中心，形成不同時代建築的對話，晚上建物立面打上柔光後與景福宮相互輝映。

陳智仁提到，立面整修過程也逐一和參與立面改造的店家，討論他們喜歡的招牌樣式，每家店的招牌都來自屋主的想法，也感謝屋主們及各事業單位於施工過程中的配合，讓工程得以順利進行，接下來將啟動第2期立面改造計畫，預計10月上網招標，針對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造，目前已收集到9戶同意書；此外，大廟前的中正路上舊城區公告示範區內的店家，也可以向都市發展局申請特色招牌補助。

都發局表示，桃園舊城區的人本街區改造，從景福宮前人行道、桃園國小前門到77藝文町的藝文步行空間、新民立體停車站都更招商簽約，加上景福宮兩側店家立面風華再現，邀請民眾慢慢回到桃園舊市區，期待以此為起點，持續帶動舊市區的活化與再生。

近年桃園景福宮周邊風貌逐漸蛻變，舊城區內已有許多老屋活化案例，進駐包括書店等特色店家，吸引許多年輕族群探訪。

大廟景福宮東側店家立面改造後，街景前、後風貌蛻變。（住宅處提供）

大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

大廟景福宮東側店家改善前的街景樣貌。（住宅處提供）

