為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紅磚街屋風華再現！ 桃園景福宮東西兩側店家立面整修完成

    2025/09/28 11:17 記者鄭淑婷／桃園報導
    大廟景福宮東側店家立面修復前顯得凌亂，經過清理、修復後，可看到原建築特色。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面修復前顯得凌亂，經過清理、修復後，可看到原建築特色。（住宅處提供）

    桃園舊城區再生計畫擇定桃園大廟景福宮東西兩側店家為示範區，以修舊如舊手法完成立面整建，完工後讓許多民眾驚艷說，「原來桃園舊城區這麼美！」桃市府住宅發展處表示，接著將啟動第2期立面改造計畫，預計10月上網招標，針對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造。

    住發處長陳智仁表示，立面整修工程將原本建築上的老舊招牌、帆布拆除，並將原建築物的構造型式、語彙、紋理，透過新工法加以還原，同時進行窗戶更新、整理凌亂管線，也在適當位置增設冷氣格柵，此次總共整理了共22戶，重現建築特色原貌，展現建築紅磚質樸風格。

    住宅處表示，景福宮東側為民國40年至50年代，以紅磚建成的和洋風格街屋，共計12戶，與具文資身分的大廟派出所同一側，此次復舊整理主要將建築老舊招牌等拆除，恢復原始紅磚樣貌，整排街景有如回到50年代的質樸桃園；而西側建築多於民國60年到70年間翻修為4到5層樓透天厝，可看見當時建築特色，復舊工作則已清洗、空調位置調整為主，東西兩側以景福宮為中心，形成不同時代建築的對話，晚上建物立面打上柔光後與景福宮相互輝映。

    陳智仁提到，立面整修過程也逐一和參與立面改造的店家，討論他們喜歡的招牌樣式，每家店的招牌都來自屋主的想法，也感謝屋主們及各事業單位於施工過程中的配合，讓工程得以順利進行，接下來將啟動第2期立面改造計畫，預計10月上網招標，針對景福宮西側、廟後博愛路口部分店家進行立面改造，目前已收集到9戶同意書；此外，大廟前的中正路上舊城區公告示範區內的店家，也可以向都市發展局申請特色招牌補助。

    都發局表示，桃園舊城區的人本街區改造，從景福宮前人行道、桃園國小前門到77藝文町的藝文步行空間、新民立體停車站都更招商簽約，加上景福宮兩側店家立面風華再現，邀請民眾慢慢回到桃園舊市區，期待以此為起點，持續帶動舊市區的活化與再生。

    近年桃園景福宮周邊風貌逐漸蛻變，舊城區內已有許多老屋活化案例，進駐包括書店等特色店家，吸引許多年輕族群探訪。

    大廟景福宮東側店家立面改造後，街景前、後風貌蛻變。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面改造後，街景前、後風貌蛻變。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家立面改造完工，重現紅磚建築特色原貌，每家店的招牌，都來自屋主的想法。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家改善前的街景樣貌。（住宅處提供）

    大廟景福宮東側店家改善前的街景樣貌。（住宅處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播