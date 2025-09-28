為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台師大啟動關懷機制！花蓮光復受災學生可申請助學金

    2025/09/28 11:09 記者楊綿傑／台北報導
    台師大針對花蓮光復受災學生啟動「暖陽紓困專案」，提供助學金與心理支持。 （資料照）

    台師大針對花蓮光復受災學生啟動「暖陽紓困專案」，提供助學金與心理支持。 （資料照）

    花蓮光復受災嚴重，台師大也宣布啟動「暖陽紓困專案」，透過專責導師即時關懷花蓮光復受災學生外，還提供助學金與心理支持，只要本人或直系親屬因此次災害造成房屋毀損者，每位學生可申請2萬元的補助。

    台師大指出，於災情發生當晚，即由專責導師逐一聯繫、關心在地學生的安危，並於次日迅速研擬「暖陽紓困專案」，提供即時協助。

    台師大學務長林玫君說明，學校透過在地馬太鞍原住民籍師長網絡逐一訪查受影響學生，掌握居住環境與生活狀況，以確保支持措施能精準到位。同學的安全與安定是學校最優先的任務，學校會和大家站在一起，不讓任何1位學生獨自面對困境。

    而為減輕學生家庭負擔，學校啟動「暖陽紓困助學金」機制，凡本人或直系親屬因本次災害造成房屋毀損者，每位學生可申請2萬元的補助，以協助渡過急難。

    除經濟支持外，學校亦將透過專責導師、生活輔導組及學生輔導中心，提供全方位的關懷與協助，從生活安排、學習支持到心理安頓，全面陪伴學生穩定復原。

    此外，台師大也提到，人事室同步調查學校教職員及其直系親屬是否設籍於光復鄉受災地區，經初步回報有1位教職員符合申請資格，將比照上述辦法予以補助。

    校方提醒，同學們如有任何生活、住宿、交通安全或心理輔導需求，可隨時向導師或相關單位反映；校方將整合校內外資源，協助處理各種問題。對於受影響較嚴重的同學，學務處也會安排個別訪談，持續追蹤狀況，確保能在不同階段獲得所需幫助。

