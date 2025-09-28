為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南攜手仙台深化觀光交流 Discover Taiwan吸引2萬人次參與

    2025/09/28 11:06 記者王姝琇／台南報導
    Discover Taiwan 2025 in 仙台活動現場設置台南觀光介紹區。（南市觀旅局提供）

    Discover Taiwan 2025 in 仙台活動現場設置台南觀光介紹區。（南市觀旅局提供）

    深化友誼城市觀光交流，南市觀旅局攜手民間單位於9月26至28日參與於日本仙台市中心商店街、藤崎百貨舉辦的「Discover Taiwan 2025 in 仙台」，預估3天可觸及2萬人次，帶動日本民眾認識台南與來訪意願。

    活動現場布置台南觀光介紹區，提供台南觀光資訊，並由宮城縣日台親善協會以台南為主題，透過講座介紹台南的歷史、人文與觀光特色。主辦單位規劃「西公園150週年紀念活動」，結合台南店家常用的紅椅頭與311感謝留言展示，延伸打造紅椅頭視覺記憶點，呼應台南小吃文化，觀旅局日語臉書社群台南紅椅頭觀光俱樂部強化與台南城市連結。

    台南市長黃偉哲表示，台南市與仙台市自2006年締結交流促進協定，持續在觀光、文化、物產等各領域深化交流，其中觀光交流尤為重要。觀旅局長林國華表示，今年活動特別新設置台灣旅遊初學者講座及諮詢處，透過與主辦單位合作，將台南推薦給首次考慮赴台的日本旅客，並提供結合古蹟、美食與自然景點的國際觀光客推薦遊程資訊，協助首次規劃訪台南的民眾參考。現場吸引許多日本旅客詢問，顯示台南在日本市場具備相當潛力。

    日本插畫家佐佐木千繪現身活動會場，與粉絲熱情互動。（南市觀旅局提供）

    日本插畫家佐佐木千繪現身活動會場，與粉絲熱情互動。（南市觀旅局提供）

