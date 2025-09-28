柴山奉茶30年「生哥」癌逝 「股東」黃柏霖：上月身體不適仍揹水

感佩洪木生及揹水志工的精神，高雄市議員黃柏霖18年前加入柴山奉茶隊志工和股東行列，為山友在山上奉茶。（記者許麗娟攝）

創立高雄柴山奉茶隊傳奇人物「生哥」洪木生13日癌逝，今（28）日上午舉辦告別式，同為奉茶隊成志工「股東」的高雄市議員黃柏霖到場致哀，並透露「生哥」過世前1個月已身體不適，但仍堅持揹水上山，30年來從不間斷，志工們將會把他的精神持續傳承。

黃柏霖表示，自己18年前開始到柴山爬山、運動，當時看到奉茶隊一直揹水、揹瓦斯上山非常感動，覺得要揹20公升的水上山是非常困難的事，有一天「生哥」鼓勵他可以試試看，也才開始加入揹水，但當時好奇奉茶隊沒有接受捐款，經費如何來？「生哥」告訴黃柏霖說有股東，每位股東1個月要繳1000元，他當時想入股捐錢，但被「生哥」拒絕，說要揹水100桶才能加入，也就是後來的「黃柏霖條款」，而股東唯一的「福利」，就是爭取每月付1000元的權利。

黃柏霖說，奉茶隊幾乎每天都會有志工揹水上山、煮茶給山友喝，就是古時候的奉茶精神，非常敬佩「生哥」創立奉茶隊且30年來持續運作，未來柴山奉茶隊也會把「生哥」的精神持續傳承下去，延續股東、揹水精神的奉獻。

黃柏霖也透露，「生哥」在2009年確診鼻咽癌，但仍持續奉茶、揹瓦斯，去年身體有些不舒服，發現又得了攝護腺淋巴癌，過世前1個月仍忍著病痛揹水，這點讓他非常佩服，也感動非常多的山友今天特別來參加他的告別式。

黃柏霖說，目前柴山奉茶隊的揹水志工約有3、400人、股東100人，非常鼓勵市民上山來喝杯非常溫暖的奉茶。

