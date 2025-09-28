屏東書院祭孔大典登場 外籍生體驗傳統古禮文化

屏東書院祭孔大典。（屏東縣政府提供）

屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠典禮，今（28）日上午7時在屏東書院舉行，縣長周春米率同各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，現場有來自世界各國的26位國際學生共同參與，親身體驗傳統文化，縣府也準備限量智慧書袋及智慧糕分送現場觀禮民眾，祝福學子們求學順利、金榜題名。

祭孔典禮由縣長周春米擔任正獻官、縣府秘書長楊慶哲及各界推薦的教育、宗教等代表分別擔任分獻官，屏東慈鳳宮祭祀組長陳振甫等擔任陪祭官，今年度由屏東縣市五校聯合，大同高中、鶴聲國中、中正國中、明正國中及至正國中各校師生百餘人分別擔任禮生、樂生、佾生，全部依循古禮進行，儀式隆重莊嚴。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，今日紀念至聖先師孔子誕辰，五所國中學生擔任禮生，國際扶輪3510地區的外籍交換學生也到場一起參與，期待透過祭孔典禮，不僅讓孩子學習孔子的智慧，也讓年輕世代更加熟悉文化道理，感謝各界支持，歡迎鄉親們在連續假期期間到書香氛圍濃厚的屏東書院走走。

大同高中學生陳亨妹說，之前國中時有參與過佾生，這次擔任禮生，兩次參與不僅收穫滿滿，也學習到傳統禮儀的內涵。就讀屏榮高中的阿根廷學生黃欣欣Cara也分享，她非常喜歡這個儀式，參與祭孔活動讓自己與台灣有更緊密地連結，也提到每位到訪的朋友，都可以來親身體驗傳統文化。

縣府民政處表示，今年有來自法國、印度、美國、德國、智利、奧地利、日本、墨西哥、西班牙、巴西等外籍交換學生前來親身體驗，共同見證傳統文化的魅力與祭孔大典的國際化，在維持並發揚傳統尊師重道的文化中，同時藉此活動與外籍生進行祭孔交流，讓文化體驗更加深刻且意義非凡。

屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2575週年誕辰釋奠典禮，在屏東書院舉行。（屏東縣政府提供）

國際學生共同參與屏東縣祭孔大典。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法