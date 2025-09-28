為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣祭孔大典 傳統三獻禮、六佾舞 弘揚尊師重道

    2025/09/28 11:06 記者張勳騰／苗栗報導
    今天是教師節，苗栗縣各界舉行大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮，儀式依傳統三獻禮儀，並由頭屋國小學生表演六佾舞，表達對孔子的尊崇。（苗栗縣政府提供）

    今（28）日是教師節，苗栗縣各界舉行大成至聖先師孔子誕辰2575週年釋奠典禮，儀式依傳統三獻禮儀，並表演六佾舞，表達對孔子的崇高敬意，會中並由學生代表向兩名校長行敬師感恩禮，傳承發揚尊師重道精神。

    祭孔大典今天上午在頭屋鄉玉衡宮孔子廟舉行，由苗縣府民政處副處長林國竹、教育處副處長彭德俊、玉衡宮主委彭錦原、縣議員禹耀東、徐筱菁、楊明燁、頭屋鄉長徐鑫榮、國中小校長代表等人，擔任主祭及陪祭官，以傳統三獻禮的祭典儀式，氣氛莊嚴。

    三獻禮儀式後，由頭屋國小36名學童左手持籥、右手握翟，隨著雅樂的節奏獻舞，表達對孔子的尊崇。另為表達對教師的敬重，並由學生代表向竹南鎮海口國小校長涂秋英及造橋國小校長吳宏文行感恩禮，象徵向平日辛勤的教師致上深切感恩之意，弘揚承上啟下的傳統禮儀並傳承固有文化。

    儀式結束後，廟方近年改以「拔筆」取代「拔智慧毛」活動，祭孔大典後，民眾及學子爭相拔取掛在豬羊牲品上的「至聖筆」，盼能增添福慧，庇佑學業進步、考試順利。

