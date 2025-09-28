教育核心是學生！ 新北4位校長獲教育部領導卓越獎

民安國小校長王健旺讓藝術跨域連結至全人教育。（教育局提供）

教育部公布114年度「校長領導卓越獎」，新北市共有4位校長脫穎而出，其中永和國中校長陳玉芬自許是「鼓動孩子翅膀的那陣風」，執掌校務14年，以專業與信任凝聚師生與家長，帶領學校走向創新；文德國小校長李慧美則強調教育的核心是學生，教師則是靈魂。

新北高工校長孔令文始終相信「每個孩子都值得被看見」，以「科技、人文、創意」為願景，推動跨域學習、友善校園與國際視野，並強化技職教育與產學合作，幫助學生找到屬於自己的未來；陳玉芬自許是「鼓動孩子翅膀的那陣風」，執掌校務14年，她認為，這份獎項是全體師生與家長共同努力的見證，也是提醒自己持續謙遜領導的責任。

民安國小校長王健旺自幼在雲林鄉下長大，培養出堅毅與關懷。他以「EFA色相環」為領導理念，推動藝術教育與校園改建，讓學校成為多元又充滿創意的學習場域，並曾獲教育部藝術教育貢獻獎；李慧美則強調教育的核心是學生，教師則是靈魂。她帶領團隊推動專業成長，導入科技與創新課程，打造兼具人文與科技的校園。她表示，榮耀屬於全體師生與家長志工，而獲獎更象徵責任，將持續帶領孩子自信成長。

教育局指出，校長是教育的舵手，感謝他們以專業與熱情引領團隊，為孩子建構幸福校園。新北將持續培養更多具國際視野與教育使命的領航者，讓教育成果持續走在全國前端。

新北高工孔令文校長以希望看待每一個孩子。（教育局提供）

文德國小李慧美校長強調教育的核心在於學生，應協助孩子發掘興趣、培養自信。（教育局提供）

永和國中陳玉芬擔任校長14年，以「鼓動孩子翅膀的那陣風」自許。（教育局提供）

