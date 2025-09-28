為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    載送鏟子超人！台鐵加開8列次 花東段新自強開放站票

    2025/09/28 10:50 記者蔡昀容／台北報導
    全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災。台鐵公司9月28日加開、增停及延駛列車加強疏運，花東段間新自強號開放全面站票。（資料照，台鐵提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災。台鐵公司今天加開8列次、增停15列次及延駛2列次，花東段間新自強號開放全面站票。

    花蓮堰塞湖災情嚴重，許多來自全國各地的民眾，穿上高筒雨鞋、帶上鏟子等工具，自發性前往花蓮協助災民鏟走泥沙、恢復家園，被稱為「鏟子超人」。

    因應救災需求，台鐵加強列車疏運，確保鏟子超人與物資能順利運輸。台鐵公司表示，將持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務，在災後關鍵時刻發揮最大運輸效益，協助救災工作順利推進。

    台鐵今天加開列車方面，包括DMU柴油客車12輛4列次、自強號PP2列次及區間車2列次，共計8列次。

    增停光復站方面，所有上、下行列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，共計增停15列次。延駛服務方面，4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站。

    此外，今天起、訖站於花蓮至台東段間各站的新自強號，全面開放站票。光復站也簡化進站流程，閘門全開並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間；上午7至10時、下午3點30分至9點30分高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

    光復站也簡化進站流程，閘門全開並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序。（取自台鐵臉書）

