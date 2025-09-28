12度挑戰泳渡日月潭！75歲馬英九泳訓「菜單」曝光

前總統馬英九（中）以75歲年紀第12度挑戰泳渡日月潭，今年也是首度以高齡泳客身分下水。（記者劉濱銓攝）

日月潭萬人泳渡今登場，前總統馬英九今年以75歲年紀，首次透過高齡「專案申請」第12度挑戰，馬致詞時也曝光自己的泳訓「菜單」，他說自2016年卸任後，每週游泳3次，每次1000公尺，希望未來每年都能參加泳渡。

日月潭萬人泳渡，過去泳客年齡上限為74歲，今年首次開放75至79歲高齡「專案申請」，經主辦單位埔里四季早泳會審查，排除高風險健康狀況後，此次包含馬英九在內，高齡泳客僅有2人符合參加資格。

馬英九今在泳渡之前，先在水社碼頭放流總統魚魚苗，之後出席泳渡鳴笛儀式，緊接著在隨扈陪同下，展開第12度挑戰，同時也是首次以高齡泳客身分下水泳渡。

馬致詞時表示，在世界地圖上，台灣只是個小島，但日月潭卻是世界著名的大面積淡水湖，在世界上數一數二，過去他擔任總統，因維安考量缺席8年，但自2016年卸任後，他每週游泳3次、每次1000公尺，且每年都來泳渡，達到健身目的，並說，他跟大家一樣都會變老，游泳速度也會變慢，但只要每年都來日月潭游，就一定可以永保健康。

日月潭萬人泳渡登場，前總統馬英九以75歲高齡第12度挑戰，並曝光自己的泳訓「菜單」。（記者劉濱銓攝）

日月潭萬人泳渡鳴笛開游，前總統馬英九（中）以75歲高齡第12度挑戰。（記者劉濱銓攝）

