台灣之光！ 寵物美容世界大賽我國奪冠

社團法人台灣畜犬協會參加第3屆世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽，榮獲團體賽冠軍。（農業部提供）

台灣之光！社團法人台灣畜犬協會於9月25日派員前往馬來西亞參加第3屆世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽，榮獲團體賽冠軍，選手邱建榮並獲得此屆最佳美容師榮耀，彰顯台灣寵物產業具世界級最佳水準。

農業部說明，世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽由世界畜犬聯盟（Federation Cynologique Internationale, FCI）主辦，參賽國家共7國，畜犬協會於出發前拜會，並由農業部次長杜文珍授旗，鼓勵即將前往馬來西亞參賽5位台灣選手為國爭光。

請繼續往下閱讀...

農業部指出，該比賽共分為5組，包括水獵犬組、貴賓犬組、㹴犬組、其他應剪毛品種犬組及寵物犬組，台灣代表隊於㹴犬組及團隊總成績獲得冠軍，其中㹴犬組選手邱建榮更獲得全場MVP。國內寵物產業日漸發展，總體產值已達600億元，吸引許多傑出工作者投入，此次奪冠也代表台灣的寵物產業具備世界級水準。

農業部表示，寵物美容業者因應消費者需求，提供各式服務，在寵物的花費中，美容僅次於食品及醫療，占平日支出約達2成（約每年百億元）。為推動產業發展並保護消費者權益，已於今年5月12日公告犬、貓美容服務定型化契約應記載及不得記載事項，目前已與畜犬協會、中華民國寵物商業同業公會全國聯合會及各縣市政府合作宣導，後續將由縣市政府至業者處輔導查核。

農業部強調，隨著國人飼養寵物比例持續增加，寵物產業蓬勃發展，國內相關產業人員也持續精進自己的技術，該部持續輔導國內寵物相關產業，也會照顧毛孩的權益，此次畜犬協會在馬來西亞奪得世界冠軍，代表台灣寵物產業的發展再上一個台階，農業部也會與業界共同奮鬥，為台灣爭取更多國際榮譽，並推動產業蓬勃發展。

畜犬協會於世界畜犬聯盟寵物美容錦標賽前拜會農業部，並由農業部次長杜文珍（左5）授旗。（農業部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法