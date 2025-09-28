立榮航空國內線 11/17起二次改票收10％手續費

立榮航空國內線11月17日起實施改票新制，第二次改票起將收10％手續費。（記者蔡昀容攝）

航空國內線多數航班改票免手續費，導致部分機位未即時釋出，立榮航空今年11月17日起，國內線收取「二次改票手續費」，第一次改票免收費，第二次改票起，每次收取票面價（即實際售價）10％手續費。

為使機位充分運用，讓更多旅客訂到想要的機位，立榮航空依據「國內線航空乘客運送定型化契約應記載及不得記載事項」第二條規範，自11月17日起，國內線實施「二次改票手續費」收取作業。改票次數將自11月17日開始計算，11月16日以前更改行程不列入改票次數。

立榮航空說明，旅客持任何可更改行程且可訂位機票，例如全額票、離島居民票（包含兒童、敬老、愛心、愛陪）、海巡軍人票、小三通可訂位票種，如欲更改行程，第一次改票可免收費；自第二次改票起，每次改票皆收取票面價10％手續費。

立榮航空表示，透過立榮官網、App及超商完成「訂位購票」旅客，第一次改票可透過官網或App系統進行修改，也可透過客服或機場櫃台完成，自第二次起的更改行程，包含更改日期、班次及應稅票正反向互搭，依每航段收費，即來回以兩航段計，請洽客服或機場櫃台辦理。小三通及立榮假期旅客請洽原購票旅行社辦理。

限搭當日當班次的機票，例如連續假期航空疏運期機票、網路促銷優惠票、團體票等，為不可更改行程，另哩程兌換機票及員工票可訂位或不可訂位票種的折扣機票，依現行退改票規範辦理。

華信航空則未跟進措施，各票種依據現行制度辦理。

