六佾舞、拔智慧毛 台南秋季祭孔大典循古禮登場

台南市長黃偉哲擔任正獻官，率領分獻官及陪祭人員進入大成殿，依循古禮莊嚴展開祭孔大典。（台南市政府提供）

今天是教師節，台南市114年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今晨在台南孔廟大成殿依循古禮隆重舉行。另於崇聖祠祭典後舉辦拔牛智慧毛活動，吸引許多學生參與。

台南市長黃偉哲擔任典禮正獻官，歷時約60分鐘，典禮結合初獻、亞獻與終獻等嚴謹禮制，配合佾舞生整齊的舞步及雅樂樂聲，體現尊師重道、有教無類的精神，透過代代相傳的儀式，讓祭孔成為全民共享的文化實踐。

黃偉哲表示，孔廟釋奠典禮是台南文化古都的重要傳統，象徵著城市「以文化立市」的精神。透過祭孔儀式，不僅展現台南對文化傳統的珍視，也寓意著在尊重歷史的同時，積極展望未來。

黃偉哲指出，祭孔大典不僅象徵古禮的延續與對至聖先師的敬意，更展現教育精神與傳統文化的承繼。透過這場盛典，不僅期許學子勤勉向學，也提醒社會大眾尊師重道，讓教育成為城市永續發展與文化厚度的重要基石。

孔廟文化基金會表示，台南孔廟作為全國首座孔廟，其歷史與文化地位深具象徵意義，秋祭釋奠典禮不只是單純祭祀，而是融合教育、文化與市民共同記憶的重要儀式，呼籲市民能以莊重之姿參與，展現對儀式及文化傳統的尊重，共同守護這項珍貴的無形文化資產。

另崇聖祠祭典由台南市政府副市長葉澤山擔任正獻官，循往例在典禮後安排拔智慧毛活動，民間認為可增長智慧，保佑求學之路，成為活動有趣的過程。

著傳統服飾的學童整齊列隊，表演古禮「佾舞」，以肅穆舞步向至聖先師孔子致敬。（台南市政府提供）

陪祭人員依禮制肅立於觀禮席前，以恭謹態度表達對至聖先師的尊崇。（台南市政府提供）

正獻官黃偉哲依禮獻上香燭，整齊佾舞與雅樂相伴，展現祭孔大典尊師重道的精神。（台南市政府提供）

參與民眾拔智慧毛，象徵開啟聰慧智慧、祈願學業進步。（台南市政府提供）

