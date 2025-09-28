嘉義國際啤酒公益馬拉松 2千跑者邊跑邊享用美食

第9屆嘉義國際啤酒公益馬拉松」今天上午熱鬧登場，吸引國內外2000多位跑者參與。（記者丁偉杰攝） 「 ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「第9屆嘉義國際啤酒公益馬拉松」今天上午熱鬧登場，來自國內外2000多位跑者齊聚嘉義，除了感受邊跑邊享用美食的樂趣，為慶賀台積電落腳嘉義，活動路線活動也安排跑者路過台積電嘉義先進封裝廠工地，同時也進行募捐晶片活動，募款所得全數捐給公益單位，作伙跑出健康。

活動由大嘉義馬拉松協會、嘉市商業會、樂億皇家渡假酒店、承樺營造集團公司等單位主辦，路跑活動沿襲邊跑邊亨用美食特色，沿途有烤雞、豬腳、冰糖醬鴨、烤山豬、冰棒、龍蝦、啤酒車等攤位，再加上各式魯味及現切水果，熱情招待來自國內外跑者。

民眾黨前立委蔡壁如、嘉市府教育處長郭添財、嘉市議員黃盈智、林煒軒等人到場參與，為跑者加油打氣。

承樺營造公司董事長蔡明樺說，啤酒馬拉松成為嘉市馬拉松IP，多元美食打響啤酒馬拉松知名度，也展現嘉義人的熱情。

大嘉義馬拉松協會公關長陳致愷說，主辦單位多年來舉辦近20場馬拉松活動，已吸引10多萬人參加，成功帶動全民運動及嘉義城市觀光，此次為慶賀台積電落腳嘉義，活動路線活動也安排跑者路過台積電嘉義先進封裝廠工地，讓跑者感受嘉義的進步與發展。

民眾黨前立委蔡壁如、嘉市府教育處長郭添財等人出席參與「第9屆嘉義國際啤酒公益馬拉松」活動。（記者丁偉杰攝）

「第9屆嘉義國際啤酒公益馬拉松」讓跑者感受邊跑邊享用美食的樂趣。（記者丁偉杰攝）

