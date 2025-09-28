十興國小人行道新設外推轉角引發熱議 竹縣府：提升行人安全

竹北市莊敬二路與勝利二路口的轉角人行道，呈不規則狀的突出，迥異於一般平面圓弧狀，引起民眾好奇詢問。（記者廖雪茹攝）

新竹縣十興國小、遠東百貨竹北店附近的人行道工程，近日引發熱議，特別突出的不規則轉角，讓不少駕駛人害怕撞到；縣府工務處表示，外推的轉角避車彎設計，主要是希望減少車輛內輪差、降低轉彎速度，藉以提升保護行人安全的工程手法。

十興國小周邊人行道改善工程，由縣府教育局爭取內政部國土管理署核定3200萬元補助經費，並由學校發包辦理。近日，莊敬二路與勝利二路口的轉角人行道，呈不規則狀的突出，迥異於一般平面圓弧狀，引起民眾好奇詢問，也有駕駛人認為「卡卡的」，轉彎時汽機車輪胎容易摩擦或撞上；行人則擔心轉角做緣石，可能會不小心踢到或被絆倒。

請繼續往下閱讀...

工務處長戴志君指出，人行環境改善中的轉角避車彎是一種透過增設「葉狀島頭」或退縮人行道等設計，以實際減少車輛內輪差、降低轉彎速度，從而大幅提升行人安全空間與保護行人安全的一種工程手法。 這種設計能有效降低大型車輛轉彎時對行人的危險，使轉彎幅度增大，為行人提供更友善、安全的人行環境。同時，實體分隔能阻絕轉角違規停車亂象。

土木科長杜明昇表示，前述轉角設計，是依據「都市人本交通規劃設計手冊及市區道路及附屬工程設計規範」。路口行人停等區加寬，有助於讓行人更清礎被看見，讓駕駛人的視線改善，同時縮短行人穿越路口的距離。後續人行道改善相關工程，也都會依此規範逐步推廣。

十興國小位於莊敬北路主幹道上，緊鄰百貨和AI智慧園區，周邊社區大樓林立，道路車流量大，里長毛振福爭取改善人行道，以維學童和行人安全。他表示，不少里民覺得該區道路多僅雙向兩線道，路幅小，人行道外推轉角恐使塞車加劇，經工程說明會上反映後，5處路口僅1處建置外推轉角。

縣議員邱靖雅表示，十興國小人行道改善展現縣府對學童安全的重視。但也因路口轉角路緣加高，勝利五路側初期出現部分行人跌倒情形，後續已加設警示提醒。多數民眾雖然一開始不習慣，但也肯定設計確實減少機車違停，還路權給行人。她支持「人本交通」，但建議應由交通專業單位主導，建立跨單位合作機制。

十興國小周邊的人行道轉角改善，路緣加高。（記者廖雪茹攝）

實體分隔有效阻絕轉角違規停車亂象，還給行人路權。（記者廖雪茹攝）

行人穿越線施作於轉角路側。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府工務處表示，外推的轉角避車彎設計，主要是希望減少車輛內輪差、降低轉彎速度，提升保護行人安全。（記者廖雪茹攝）

