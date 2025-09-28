繼火箭發射場域後 屏東爭設「屏南科普基地」落腳枋寮高中

教育部長鄭英耀昨天訪視屏東枋寮高中，並和南屏東地區校長座談。（屏縣府提供）

繼國家太空中心發射場域選定屏東縣滿州鄉後，屏東縣政府持續爭取相關教育資源投入，希望從學生時期開始紮根，縣長周春米陪同教育部長鄭英耀訪視屏東縣立枋寮高級中學，校長陳科名在座談時提出在校內設立「屏南科普基地」的計畫，盼為地方學子打造一條接軌世界的學習廊道。

鄭英耀昨天參訪枋寮高中，並與屏南地區的中小學校長進行座談，共同為屏東的教育未來擘劃藍圖，屏東縣政府表示，這項計畫不僅是為了提升區域教育品質，更是配合國家「大南方新矽谷」計畫的關鍵佈局。

周春米說，國家太空中心的唯一發射場域將落腳滿州鄉，屏東已具備發展太空產業鏈的獨特戰略地位，希望能進一步打造科普基地，在向下紮根，為在地學子建立一條從學習到產業的完整人才培育管道。

對於枋寮高中爭取建置科普基地提案；教育部部長鄭英耀給予正面回應，並允諾將全力協助解決師資、教師宿舍及校園設施修繕等問題。

