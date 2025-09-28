花蓮光復災區不孤單 國軍開設臨時醫療站全天候服務

國軍花蓮總醫院在光復車站開設醫療站。（國軍花蓮總醫院提供）

國軍因應光復災區國軍支援兵力增加及民間救災志工人數大增，為有效提升醫療援助能量，第二作戰區已協調國軍花蓮總醫院全力支援，並針對醫療服務進行大幅度調整，提供全天候服務。

國軍花蓮總醫院表示，開設的臨時醫療站不僅在光復災區，還有收容災民的瑞穗及鳳林地區，臨時醫療站位置如下：

【光復糖廠救護站】，由本院補服醫官及EMT人員負責，診療時段為08-21時；另每日上（下）午將視任務，機動前往光復市區巡迴醫療。

【光復車站救護站】，由本院主治醫師負責，以及護理、藥劑、行政及EMT救護等人員，全天候診療服務不間斷。

【鳳林國小救護站】，由三支部醫師及EMT人員負責，診療時段為08-21時；另每日下午機動前往鳳林市區巡迴醫療，夜間於官兵住宿區開設夜診服務。

【瑞穗國中救護站】，由四支部醫師及EMT人員負責，診療時段為08-21時；另每日下午機動前往瑞穗市區巡迴醫療，夜間於官兵住宿區開設夜診服務。

【巡迴醫療機動支援前線救災部隊】，由二支部醫師負責，主要服務時段為白天救災期間。

國軍花蓮總醫院表示，第二作戰區目前共規劃五處醫療服務站，分採定點、巡迴、機動等方式執行，全天候服務災民、志工及國軍弟兄。

國軍花蓮總醫院開設醫療站，提供救災官兵及志工醫療服務。（國軍花蓮總醫院提供）

