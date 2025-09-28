光復鄉第一線教師不忍了！痛斥花蓮縣府「災民如魚肉，王后如刀俎」

花蓮光復鄉重災，受災教師痛批花蓮縣府到底在哪裡。圖為中央政府在光復車站門口成立的協調所。（圖擷自Lâu Thiat Uí）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，對下游的光復鄉造成嚴重災情，從台北自願來到偏鄉擔任教師、租屋都是淤泥成為受災戶的劉哲瑋（Lâu Thiat Uí），發文痛批花蓮縣府到底「在哪裡、在幹嘛？」如今的狀況可以說是「災民如魚肉，王后如刀俎」。

劉哲瑋今天（28日）在臉書發文表示，中央政府在光復車站門口直接成立協調所，結果花蓮縣政府又在車站裡成立「志工平台」，形成雙頭馬車的情況，讓他質疑為何縣府不跟中央合作。

劉哲瑋說，由於自己也是受災戶，因此住在以前任教過的大進國小，校區內暫時成立了災民收容所，但他早上要領早餐時卻被拒絕，讓他痛斥上頭到底是誰下令，要求災民必須掛識別證才能領物資。

劉哲瑋批評，明明物資多到必須丟掉，晚上便當多到發不完，還有不少熟食只能丟棄，結果縣府卻這樣搞。除此之外，他遇到南下50公里的花蓮縣議員，得知連議員要調資料也調不到，讓他不禁感嘆面對如此嚴重的災難，「縣府到底在幹嘛？」

劉哲瑋強調，他所指的縣府，不是針對基層公務員，而是縣長徐榛蔚，他質疑為何徐榛蔚要跟災民擺拍，而不在指揮中心坐鎮，「為何災情記者會昨天才首度召開？」

劉哲瑋認為，這就是花蓮國王（傅崐萁）、王后（徐榛蔚）玩的統御術，徐榛蔚讓災民看到她來了，讓災民誤解這樣就是關心，但縣政府具有協調全縣資源的能力，縣長是縣政府的頭，這個頭必須要發揮指揮、調度功能，就跟大腦一樣，結果王、后把大腦玩到腦死。

劉哲瑋砲轟，如今的狀況可以說是「災民如魚肉，王后如刀俎」，這種魚肉鄉民、把人民當成人質的情況可惡至極，希望民意能逼縣政府和中央合作。

花蓮縣政府自身又在車站裡成立「志工平台」，讓教師質疑為何縣府不跟中央合作。（圖擷自Lâu Thiat Uí）

