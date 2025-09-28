新北綠家園增添208公頃綠地 校園周邊換新裝

新北市瑞芳區逢甲路237號旁原本是一處荒蕪的土地。圖為改造前。（圖由城鄉局提供）

新北市都會區地狹人稠、綠地空間不足，市府城鄉發展局推動「新北綠家園」專案，改造閒置土地，自2011年至今，累計增加超過280公頃綠地；其中三峽北大國小、三重格致中學、瑞芳高工周邊，近期完成綠美化，讓師生沉浸在綠蔭中，提升校園周遭環境品質。

城鄉發展局局長黃國峰表示，「新北綠家園」專案自2011年推動以來，截至今年8月底，全市已改造378處閒置荒蕪的土地，累計綠化面積超過208公頃，相當於280座足球場大。

請繼續往下閱讀...

近期市府團隊在三峽北大國小與三重格致中學周邊施作近9000平方公尺的綠美化，打造乾淨明亮的通學步道，取代過去垃圾遍布與蚊蟲孳生的環境。其中北大國小後方一塊空地過去荒蕪多年、雜草叢生，如今成為綠蔭步道，孩子們行走其中腳步更輕盈，老師也形容說，「每天都像在綠色隧道裡散步」。

此外，瑞芳高工附近一塊廢棄空地長期被鐵皮圍住，時常飄散異味，如今被改造為一處約500平方公尺的小公園，成為民眾休憩運動去處，附近居民說：「現在天天帶孫子來賞花，整個社區氛圍都變好了。」

黃國峰說，綠地除了可以美化景觀，也能提升市民幸福感，未來市府將依據地方需求持續推展綠家園專案，讓市民在日常生活的每一處角落，遇見花木繁盛、綠草如茵的風景。

新北市府推動「綠家園專案」，瑞芳區逢甲路237號旁閒置土地改造後綠意盎然。（圖由城鄉局提供）

三峽北大國小後方一塊空地過去荒蕪多年、雜草叢生。（圖由城鄉局提供）

三峽北大國小後方空地經過「新北綠家園」專案改造，如今成為綠蔭步道。（圖由城鄉局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法