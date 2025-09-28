台中新光三越復業首日「魔王路段」不見塞車 警結晶鹽制服秀背後辛勞

新光三越台中店昨天復業，附近交通在員警事前宣導，以及派人站崗疏導下，未見塞車狀況。（記者陳建志翻攝）

新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨天重新開張，因適逢教師節連假首日，加上一旁的大遠百也舉辦周年慶，雖人潮不斷湧入，但周邊的惠中路、台中大道卻未出現塞車狀況，警方站崗疏導和禁排令出現效果，執勤員警也秀出都是結晶鹽的制服，說明一整天執勤的辛苦，強調今天仍會持續安排警力疏導交通，確保附近交通不打結。

「百貨店王」台中新光三越昨天氣爆後回歸，隔鄰大遠百也正逢周年慶，昨連假首日，警方對對七期百貨商圈祭出「禁排令」，必要的時候將進行「斷流」措施，周邊道路在警方強力執法下，昨天百貨公司雖湧進爆滿人潮，但周邊過去幾乎必塞的惠中路、台灣大道「魔王路段」，卻不見排隊車潮，讓逛街民眾都感到訝異。

中市警六分局市政派出所所長曾一峰表示，因氣爆而停業的百貨公司重新開幕，勢必搶攻新舊客戶的回流，警方很早就根據之前的情況，研究有沒有方法可以改善以往被詬病的交通狀況，尤其是民眾的預期心理造成排隊的車陣從惠中路蔓延到台灣大道慢車道，正常行駛的用路人也嚴重受到影響。

周俊銘分局長也說，事前透過警廣的二次專訪和新聞稿的發佈，讓民眾知道這一次的管制，在百貨公司的停車場停滿後，警方將封鎖市政北七路往西方向所有車道來實施斷流措施，後續則透過即時遠端監控設備，等到惠中路和台灣大道不再有排隊的車陣才解除斷流措施，因斷流措施的實施時間不定，才能消除民眾佔用道路排隊的預期心理。

警方也說，首日交通疏導見效，這是市政派出所所長曾一峰與值勤員警、義交們冒著烈日堅守崗位的成果。每個人幾乎都汗如雨下，制服背後留下的鹽分結晶，是真實呈現烈日下長時間指揮管制的辛勞印記，成為現場「鹽」值最高的警察。#

新光三越台中店昨天復業，台中第六分局派出多名員警在烈日下站崗，制服上的汗水結晶鹽，呈現一整天站崗背後的辛勞。（記者陳建志翻攝）

