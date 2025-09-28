為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南東區第一個國際友誼城市 日本菊池市「以樂會友 」

    2025/09/28 10:07 記者王俊忠／台南報導
    台南市東區公所與日本熊本縣菊池市於27日晚間在台南大象寬廷宴會廳舉行「2025台南市東區．熊本縣菊池市親善音樂饗宴，兩國兩地人民以樂會友。（東區公所提供）

    台南市東區公所與日本熊本縣菊池市於27日晚間在台南大象寬廷宴會廳舉行「2025台南市東區．熊本縣菊池市親善音樂饗宴，兩國兩地人民以樂會友。（東區公所提供）

    台南市東區公所第一個國際友誼城市日本熊本縣菊池市，近日回訪台南，昨日晚間舉行「2025台南市東區．熊本縣菊池市親善音樂饗宴」，菊池市表演者把該市年度市民音樂會與白龍祭活動精髓帶到台南，展現兩地跨國友誼的美麗時刻。

    2024年5月南市議員李宗霖牽線媒合，日本合同会社la terre本於人道救援與國際互助精神，捐款台南市政府消防局添置救災器材，台南市東區公所與日本熊本縣菊池市役所因此牽起友誼的橋梁，並於去年11月間兩地簽署友好城市協定。

    昨晚音樂會由菊池市長透過影片致詞揭開序幕，東區區長黃炳元到場迎賓。日方訪問團一行約20人、表演者包括矢賀部竜成、加来洋子、飯室博、原部靜子、佐伯陽子、中嶋笑愛等，展現熊本音樂的多元風貌。

    台南東區則由崇善里太鼓團、千舞語舞踊、崇明國中國樂團與德光中學一畝田吉他社帶來精采演出。令人動容的高潮時刻是台、日團隊攜手演奏〈台南的天空〉，樂聲凝聚在場來賓的共鳴，交織出跨國深厚情誼。

    台南東區公所推出千舞語舞踊演出。（東區公所提供）

    台南東區公所推出千舞語舞踊演出。（東區公所提供）

