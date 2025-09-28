連假第2天估湧觀光車潮 公路局盤點省道13地雷路段

今天（28日）是教師節連假第2天，省道預估壅塞路段包括台2乙線關渡至淡水等路段。（資料照，記者蔡昀容攝）

今天是教師節連假第2天，天氣良好，公路局預估部分路段將湧現觀光旅遊車潮，壅塞路段包括銜接國道之快速公路6路段、中部台61線中彰大橋路段、觀光景點周邊道路6路段。

公路局預估省道易壅塞路段，銜接國道的快速公路，包括北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道，中部台74線台中環線接國3霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道；主要城際道路包括中部台61線中彰大橋路段；觀光景點周邊道路包括北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段。

另外，昨天省道部分路段車多壅塞，主要是台64線中和路段、台65線土城路段、台74線霧峰路段及台88線鳳山至五甲路段與台61線南下中彰大橋路段。公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛5762班次，疏運10萬3358人；東部國道客運路線共計行駛1632班次，疏運2萬9834人。

為紓緩壅塞路況，公路局依各路段交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，請用路人注意。

