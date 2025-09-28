台北敦化南路台灣欒樹黃燦燦 樟樹步道百日草盛開如花毯

台灣欒樹初秋開花時黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下。（台北市公園處提供）

秋意漸濃，台北市敦化南路上的台灣欒樹已全面盛開，金燦燦的樹冠宛如一條金色的時光隧道，點點金黃花瓣時常隨風飄落，就像黃金雨灑落，而有個浪漫的英文名字Taiwan Golden rain Tree「台灣金雨樹」或Flame Gold rain Tree。文山區的樟樹步道沿線百日草花海盛開，紅、粉、橙、紫交織的花朵，在貓空山區編織出繽紛的百日草花毯。

公園處表示，早期台北市的發展較侷限在淡水河岸的艋舺、大龍峒、大稻埕及部分城中地區，現今敦化南路的所在地，在當時是一片廣大農地和零星農舍，而道路闢建契機在松山機場國門景觀規劃，用美援挹注經費興建。1970年台北市政府邀請顏水龍先生擔任顧問，成為參與推動美化台北市容的重要人物。顏水龍提出敦化北路、仁愛路寬闊林蔭大道及仁愛圓環的構想，如今成為樹木綠蔭，降低了噪音、減少了塵埃，也成為市民休閒生活的最佳場所。

請繼續往下閱讀...

園藝工程隊隊長楊國瑜表示，台灣欒樹是特色本土樹種，會隨四季變化出鮮綠、翠綠、金黃、紅褐四種繽紛色彩而有四色樹之稱，初秋開花時黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下，落花就像黃金雨灑落，因而有個浪漫的英文名字Taiwan Golden rain Tree「台灣金雨樹」或Flame Gold rain Tree。

開花初期，先由金黃花序構成一波波耀眼的黃金花浪，深秋後漸漸搭配紅色氣囊狀的蒴果，濃綠的樹葉，襯托黃、紅相間的花、果。目前正是敦化南路金黃色小花滿樹綻放時，微風吹拂，細碎花瓣如黃金雨般灑落，接下來將逐漸轉為紅褐色的燈籠狀蒴果，呈現另一種風情。

大地處表示，樟樹步道是「台北大縱走」第7段的精華路段，坡度平緩，不論是健行新手或親子家庭都能輕鬆體驗，步道沿途充滿濃厚的農村風情，除了原有的牛車、穀倉及水梯田等特色裝置外，今年增添了「明鏡池東側步徑」與「晃腳亭梯田步徑」。此時，百日草正盛開，因花期較長、新生花朵會開得比原先更高，因此有「友誼長存」、「步步高升」等積極正面的花語。

樟樹步道百日草花盛開。（台北市大地工程處提供）

台灣欒樹在黃金花浪後，逐漸轉為燈籠狀的蒴果。（台北市公園處提供）

台北市敦化南路上的台灣欒樹已全面盛開，金燦燦的樹冠宛如一條金色的時光隧道。（台北市公園處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法