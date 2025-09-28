柴山奉茶英雄洪木生告別式 陳其邁頒褒揚令感傷「高雄的損失」

高雄市長陳其邁頒發褒揚令給洪木生，由洪妻代為受狀。（記者許麗娟攝）

柴山奉茶隊傳奇英雄「生哥」洪木生9月13日病逝，享壽70歲，今（28）日在高雄市立第一殯儀館永思堂舉辦告別式，現場湧入相當多志工、山友到場捻香弔唁，高雄市長陳其邁感念洪木生為柴山山友揹水奉茶30年的精神，特別頒發褒揚令。

洪木生創立柴山奉茶隊，30年來總是綁著頭巾、穿著短褲，揹著40公升的水或48公斤的瓦斯桶上山，為山友煮上一杯甘甜解渴的茶水，無私奉獻的精神感動許多山友，被山友尊稱為「柴山英雄」、「活菩薩」，為表彰其崇高義行，期勉他的精神延續，經高雄市議會康裕成議長推薦，市長陳其邁特別頒發褒揚狀。

陳其邁今早8點半帶領市府團隊到洪木生靈堂致意，他表示，「生哥」過世是高雄的損失，「生哥」在柴山揹水感動了很多人，志工隊的人員也非常多，相信「生哥」的精神會傳承下去；台灣每次發生大災難，像這次花蓮的堰塞湖潰堤，都有人揹著剷子（幫忙），非常令人感動，柴山是高雄市民非常熟悉的一座山，山友非常多，「生哥」志工精神令人非常敬佩。

柴山傳奇英雄洪木生告別式，今早在高雄市立第一殯儀館舉行。（記者許麗娟攝）

許多藍綠民代到場弔唁，國民黨立委柯志恩也前往捻香。（記者許麗娟攝）

