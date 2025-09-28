為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    8縣市高溫特報！新北恐飆38度 吳德榮：中秋前無轉涼跡象

    2025/09/28 10:17 即時新聞／綜合報導
    氣象專家吳德榮預測，目前無明顯轉涼跡象，高溫將持續至10月6日中秋節。（資料照）

    中央氣象署今（28）日發布8縣市高溫特報，其中新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號。氣象專家吳德榮指出，受太平洋高壓影響，未來一週各地天氣晴朗炎熱，中秋節前沒有鋒面或東北季風南下，短期內難有降溫跡象。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週六（28至4日）太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台最高氣溫常達38度左右，中午前後紫外線多在過量級及危險級，要注意防曬、防中暑，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部23至38度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至35度。

    吳德榮表示，未來9天（9月28至10月6日（中秋）尚無鋒面或東北季風南下，台灣無明顯轉涼的跡象。另根據氣象署「路徑潛勢預測圖」，中颱「博羅依」今、明（28、29日）兩天侵襲越南，有相關行程應注意；中颱「浣熊」則距台灣遙遠，無威脅。

    另外，最新美國及歐洲模式模擬圖顯示，下半週起，菲律賓東方海面又有熱帶擾動發展，模擬路徑偏西、通過菲律賓、進入南海，大致朝海南島方向前進，但是還有其他模式的模擬，強度偏弱、路徑亦偏西，各國模式皆存在不確定性，應續觀察。

    氣象署對8縣市發布高溫資訊。（擷取自中央氣象署）

