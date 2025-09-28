台味文創奇人 茄芷阿嬤見證產業興衰

早期台灣農村提袋「茄芷袋」，材質、設計不斷翻新，目前已成有「台灣LV」稱號的台客包，今年84歲的後壁茄芷阿嬤周寶鳳（左），見證產業發展，成為茄芷袋文創奇人。（南市觀旅局提供）

早期台灣農村提袋「茄芷袋」，材質、設計不斷翻新，目前已成有「台灣LV」稱號的台客包，今年84歲的後壁茄芷阿嬤周寶鳳，見證產業發展，成為茄芷袋文創奇人。

南市觀光旅遊局長林國華表示，緊鄰八掌溪的後壁因種植藺草成為茄芷袋產業重鎮，至今仍有數間茄芷袋工廠，2007年後廍社區為發展地方特色，成立「茄芷工坊」，由一群阿嬤們傳承藺草編織技藝，開發出名片夾、書包、便當袋、零錢包等茄芷袋創新產品，成了當地必買特產之一，材質則從藺草、尼龍網布到打包帶，編出另一頁茄芷袋產業史。南市觀光旅遊局「台南奇人帶路」介紹台南職人的生命故事，也邀請民眾來體驗台南的獨特魅力。

請繼續往下閱讀...

周寶鳳8歲就跟著長輩學藺草編織，70歲號召社區媽媽復振技藝，她說，小時候鹹草（藺草）就長在圳溝邊，家家戶戶都會編「草袋仔」貼補家用。早期後壁以仕安、上茄苳地區的藺草做茄芷袋，南部草料較中部寬厚粗硬，適合承重，但也較易斷，要先灑少量米糠利用油脂增加韌性，再整個人站到石碖上反覆輾平才會耐用。

寶鳳阿嬤是農會家政班和後廍社區媽媽教室的班長，為了響應社區復興編織技藝，帶頭揪團買材料認真學習，因藺草愈來愈少也怕潮溼，曾在編織老師建議下，改用塑膠打包帶（綑綁帶）製作，難度更高，得靠手勁拉緊，一只提袋往往要花上一整天。她用心鑽研顏色、配件、夾層、襯裡等細節以符合現代人需要，把作品放在「茄芷工坊」和老街上的照相館寄賣，加減賺零用錢，在路上看到有人揹著自己親手設計編織的提袋，還遇過客人訂做、寄日本送禮，非常有成就感。

後壁區茄芷袋設計不斷創新，有台灣LV稱號，已成時下最夯台客包。（南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法