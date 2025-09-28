光復災區交通打結 花蓮縣府公告最新交管措施

花蓮一九三縣道湧人大批志工及救災車輛，造成會車困難，已公告限制僅能往南單向行駛。（記者游太郎攝）

花蓮縣政府今天上午9時發出光復災區最新交通管制公告，即日起光復鄉啟動交通管制措施，請用路人和到災區支援的團體、志工體諒及配合！

聯外交通管制

1.縣道193線維持單向通行，僅能往南行駛；北上車輛請改由台11線行駛。

請繼續往下閱讀...

2.北上車輛可經由台11甲線（光豐公路）銜接台11線，再行北返。

市區道路管制

1.光復市區台9線與林森路、中正路等路口實施交通管制，採單向通行。

2.區域僅准許行人及救災機具（如小山貓）進入，其他車輛一律禁止進入。

3.市區道路管制時段：08:00～16:00 自主清掃時段，單向通行；16:00～翌日08:00 重型機具清掃時段，全面禁止進入。

光復車站周邊停車管制

1.光復車站以北至林森路口、光復車站以南至馬太鞍門市，實施停車管制。

2.停車場地優先提供國軍車輛及大型清運機具使用，確保救援效率。

其他管制點包含：箭瑛大橋東端193路口、東富路18巷口、193線與光豐路口、台9線大農大富路口、光復車站、中正路與佛祖街口等共17處。

道路、橋梁目前通行狀況

1、193縣道23K~33K（月眉大橋段）復建工程施工中雙線封閉。

2、臨時通行便道，崙天、高寮便道23日8時已沖毀。

3、因吉安溪水扔達淹水警戒，箱涵車道處於鄰近溪擴範圍內，俟溪水退潮不影響人車安全，各單位再行研議開放通行。

4. 月眉大橋、米棧大橋、箭瑛大橋、中興大橋開放通行。

台鐵營運狀況

1、全線列車正常行駛。114年9月27日起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作。

2、救災志工搭區間車免費，團進團出為原則。

3、花蓮-台東新自強開放站票至10/15，花蓮台東間任一站出發至光復，以及光復往花蓮台東間任一站，例如關山到光復。

馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場。

聯絡單位：光復清潔隊 聯絡電話：03-8702148

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法