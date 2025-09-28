「高雄首選」中秋農漁好禮 電商平台消費滿額送得獎蜂蜜

永安蘇班長石斑魚超值海味組。（市府提供）

中秋佳節將至，高雄市農業局輔導農會開發高雄首選電商平台，推出「中秋限定・農產好物賞月季」活動，嚴選高雄從山到海農漁畜產與特色伴手禮，提供民眾購物與送禮選擇，用行動支持在地產業，即日起至10月12日消費滿額贈送龍鳳酥或大崗山龍眼評鑑頭等獎蜂蜜。

農業局考量消費型態逐漸轉為線上購物，輔導高雄市農會推出「高雄首選」品牌電商平台，整合高雄優質農漁畜產品，協助在地小農與業者拓展通路，方便民眾透過網路購買高雄在地好物。

平台今年不僅提供肉品、水產、烘焙與飲品等多樣商品，也推出多款符合節慶氛圍的禮盒組，適合家庭聚會、企業採購與個人送禮，打造「一站式購足」便利體驗。

農業局表示，以「農產直送、品質把關」為核心，精選當季優質農漁特產品，兼顧新鮮與口碑，讓民眾送禮自用兩相宜，強調產地直送縮短供應鏈，並以嚴格把關檢驗與品管機制，確保產品品質，讓消費者安心選購。

農業局說，活動回饋廣大消費者，單筆消費滿2488元，贈送龍鳳酥一盒；單筆消費滿4888元，贈送大崗山龍眼評鑑頭等獎蜂蜜一罐；龍鳳酥是廣受歡迎的中秋糕點，蜂蜜則是大崗山地區特色代表，讓民眾甜蜜過節。

農業局強調，「高雄首選」不僅是購物平台，更代表在地心意、誠意好禮，中秋節是闔家團圓重要時刻，透過嚴選好物，市府希望消費者分享美味，也能支持在地農民與漁民努力，創造「購物即支持在地產業」正向循環。

旗山區農會金蕉旺來酥。（市府提供）

