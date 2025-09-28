為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖跳島101K自行車活動 近700車友完騎世界最美麗海灣

    2025/09/28 09:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖跨島自行車活動，在澎管處迎接晨喜展開。（記者劉禹慶攝）

    澎湖跨島自行車活動，在澎管處迎接晨喜展開。（記者劉禹慶攝）

    交通部觀光署澎湖國家風景區管理處追風音樂節舞台表演甫結束，今（28）日在澎湖遊客中心熱烈展開「澎湖跳島101K自行車」活動 ，共吸引全台696位車友參加造訪全世界最美海灣，以自行車代步盡覽澎湖各處名勝與秘境，大啖當季尚青海鮮及特色小吃。

    此次活動由澎管處郭振陵處長主持，澎湖縣政府參議王國、交通部公路局高雄區監理所澎湖監理站副站長王智成等人共同鳴笛下分批出發。今年澎湖跳島101K自行車活動，包含挑戰組101K475位以及休閒組22K221位，共有696位車友報名參加，其中台灣本島有415位車友，藝人劉至翰及前職棒球員、中職祕書長馮勝賢等嘉賓出席外，還有來自澳門、馬來西亞、瑞典、美國及香港等地的外籍車友一同參與！

    活動內容結合地質、海景與優美自行車道特色，且行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，除感受周邊豐富具在地人文與自然景致外，同時享用當地名產黑糖糕和澎湖鹹餅等特色小吃。現場有人裝扮蜘蛛俠、虎克船長、兩津等造型，並有人騎1萬歐元斜躺式腳踏車，還有復古腳踏車參賽。

    選手抵達終點站，主辦單位特別提供澎湃美食補充體力，包括海鮮粥、南瓜米粉、花枝丸、炸丁香魚等多樣的澎湖在地特色海鮮美食，種類豐富一應俱全，讓每位車友放肆地大快朵頤；除此之外，還有機會抽中第37屆環沖繩國際賽參賽名額、專業太陽眼鏡、手機架及澎湖限定雞尾酒禮盒等多項好禮。

    價值1萬歐元的斜躺式腳踏車，出現在賽事之中。（記者劉禹慶攝）

    價值1萬歐元的斜躺式腳踏車，出現在賽事之中。（記者劉禹慶攝）

    蜘蛛俠及虎克船長，帶著造型騎復古腳踏車參賽。（記者劉禹慶攝）

    蜘蛛俠及虎克船長，帶著造型騎復古腳踏車參賽。（記者劉禹慶攝）

    澎湖跨島自行車賽，吸引近700位愛好者報名參加。（記者劉禹慶攝）

    澎湖跨島自行車賽，吸引近700位愛好者報名參加。（記者劉禹慶攝）

