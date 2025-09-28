東勢林業文化園區學生賞鳥比賽 中坑國小黃鸝隊奪冠

參賽學生在東勢林業文化園區貯木池旁保持距離觀察花嘴鴨。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署與社團法人台灣野鳥協會，昨舉行第3屆「東勢林業文化園區學生賞鳥比賽」，共吸引大里成功國中、塗城國小、大雅區大明國小、東勢區東勢國中、新盛國小、新成國小及和平區中坑國小等7校9隊，約50位師生及家長同參與，比賽歷經2小時，共紀錄到44種鳥類，創下歷屆學生賞鳥比賽紀錄，還有眼尖學童在東勢林業文化園區拍到難得一見的赤腹鷹，其中，中坑國小黃鸝隊以最多鳥種數量榮獲本屆冠軍，第2、3名則分別為塗城國小及新成國小。

參賽學生昨在老師、家長及台灣野鳥協會志工的帶領下，從東勢林業文化園區修理工廠出發，手持望遠鏡，翻閱圖鑑辨識鳥類，在園區內來回尋覓鳥蹤，不輸給專業賞鳥人士。

林業保育署台中分署指出，為了提升親子賞鳥風氣，讓孩子們走出教室接觸自然環境，比賽設計雖以各隊伍紀錄的鳥種與數量作為排名的依據，重要的是讓學生在專業志工的協助下，學習翻閱圖鑑、辨識鳥音，並遵守正確的賞鳥知識，讓學生們不僅在比賽過程中可以學習正確的賞鳥方法，並透過戶外五感體驗與情境式教學加深記憶。

有家長表示，小朋友除了主動報名參加賞鳥比賽，並參加鳥類救傷的工作坊，更有小朋友希望在未來可以參加「大雪山國際賞鳥大賽」，挑戰24小時的賞鳥樂趣，台中分署表示，將持續透過舉辦活動，提升孩子們對於環境與自然保育的意識及興趣。

參賽隊伍在東勢林業文化園區貯木池旁舉起望眼鏡觀察遠方鳥蹤。（林業署提供）

中坑國小黃鸝隊的學生在東勢林業文化園區拍攝到難得一見的赤腹鷹。（林業署提供）

