為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「歡唱滿人間」宜蘭開唱 簡文秀獻唱奇異恩典為花蓮災民祈福

    2025/09/28 09:14 記者江志雄／宜蘭報導
    簡文秀返鄉參加「歡唱滿人間」音樂會，獻唱「奇異恩典」為花蓮災民祈福。（圖由億光文化基金會提供）

    簡文秀返鄉參加「歡唱滿人間」音樂會，獻唱「奇異恩典」為花蓮災民祈福。（圖由億光文化基金會提供）

    知名聲樂家簡文秀昨天（27日）返回宜蘭故鄉開唱，有感於花蓮光復淹水災情慘重，「歡唱滿人間」音樂會開場前，先為災民默哀一分鐘，簡文秀原本計畫演唱的「甜蜜蜜」臨時改成「奇異恩典」，為花蓮災民祈福，也為台灣祈福。

    「歡唱滿人間」由宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會主辦，昨天下午在慈濟宜蘭園區登場。簡文秀說，很高興受邀擔任音樂會策劃製作，體驗「歡唱滿人間」溫馨場景。

    簡文秀說，她8歲時參加宜蘭中廣電台歌唱比賽，以「綠島小夜曲」摘冠，這首歌曲改變她的一生，讓她走進歌唱世界，回到故鄉唱這首歌，有著不同的感謝與心境。

    音樂會中，有和諧之聲歌手、師大管樂隊、薩克斯風孫維廷、南方二重唱、開心男團「黑旋風」接力演出，演唱曲目涵蓋民歌、流行金曲、世界經典名曲，台上、台下一起歡唱，氣氛相當熱絡。

    億光文化基金會提供1000支高效能LED手電筒，象徵帶來正向能量，最後眾人高唱「恰似你的溫柔」、「月亮代表我的心」，為音樂會劃下句點。

    音樂會開場前，眾人為花蓮淹水災民默哀1分鐘。（圖由億光文化基金會提供）

    音樂會開場前，眾人為花蓮淹水災民默哀1分鐘。（圖由億光文化基金會提供）

    開心男團「黑旋風」精彩演出，贏得不少掌聲。（圖由億光文化基金會提供）

    開心男團「黑旋風」精彩演出，贏得不少掌聲。（圖由億光文化基金會提供）

    音樂會會場座無虛席。（圖由億光文化基金會提供）

    音樂會會場座無虛席。（圖由億光文化基金會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播