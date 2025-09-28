「歡唱滿人間」宜蘭開唱 簡文秀獻唱奇異恩典為花蓮災民祈福

簡文秀返鄉參加「歡唱滿人間」音樂會，獻唱「奇異恩典」為花蓮災民祈福。（圖由億光文化基金會提供）

知名聲樂家簡文秀昨天（27日）返回宜蘭故鄉開唱，有感於花蓮光復淹水災情慘重，「歡唱滿人間」音樂會開場前，先為災民默哀一分鐘，簡文秀原本計畫演唱的「甜蜜蜜」臨時改成「奇異恩典」，為花蓮災民祈福，也為台灣祈福。

「歡唱滿人間」由宜蘭縣政府、慈濟慈善事業基金會及億光文化基金會主辦，昨天下午在慈濟宜蘭園區登場。簡文秀說，很高興受邀擔任音樂會策劃製作，體驗「歡唱滿人間」溫馨場景。

請繼續往下閱讀...

簡文秀說，她8歲時參加宜蘭中廣電台歌唱比賽，以「綠島小夜曲」摘冠，這首歌曲改變她的一生，讓她走進歌唱世界，回到故鄉唱這首歌，有著不同的感謝與心境。

音樂會中，有和諧之聲歌手、師大管樂隊、薩克斯風孫維廷、南方二重唱、開心男團「黑旋風」接力演出，演唱曲目涵蓋民歌、流行金曲、世界經典名曲，台上、台下一起歡唱，氣氛相當熱絡。

億光文化基金會提供1000支高效能LED手電筒，象徵帶來正向能量，最後眾人高唱「恰似你的溫柔」、「月亮代表我的心」，為音樂會劃下句點。

音樂會開場前，眾人為花蓮淹水災民默哀1分鐘。（圖由億光文化基金會提供）

開心男團「黑旋風」精彩演出，贏得不少掌聲。（圖由億光文化基金會提供）

音樂會會場座無虛席。（圖由億光文化基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法