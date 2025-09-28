陪關山人30年 公園大鯊魚改造成小鯊魚

關山鎮公所打造新的鯊魚公園，歡迎民眾遊玩。（記者黃明堂翻攝）

台東縣關山鎮「鯊魚公園」陪伴在地人30年，大鯊魚造型溜滑梯是很多青年兒時溜到大，但日漸老舊，鎮長彭成豐上任後積極爭取經費重新改造，「華麗變身」為全新親子共融公園，昔日的地標大鯊魚溜滑梯縮小成可愛「小鯊魚」。

關山鎮公所教師節連假在鯊魚公園舉辦「青年創業育成逐夢基地建構計畫」系列活動，推出市集、舞台表演與闖關遊戲，昨天日湧入超過千人，場面熱鬧非凡。活動將持續至連假最後一天，每日下午4點至晚上9點，鎮公所邀請民眾把握機會，一同來體驗鯊魚公園的全新魅力。

活動內容包括文青風格與創意設計的特色市集，歌手駐唱表演，還有設計五大互動任務的闖關遊戲，吸引大小朋友踴躍參與，收集代幣可兌換扭蛋禮品。教師節限定活動則於9月28日推出，教師憑證即可兌換紀念方巾一份，數量有限，送完為止。現場更設置「拍貼機」專區，親子一同留下趣味合影；小朋友最愛的身體彩繪與小丑氣球秀，更是讓人流連忘返。

鎮長彭成豐表示，鯊魚公園不僅延續地方記憶，更結合聚會廣場與市集空間，已成為關山鎮民與遊客的新亮點。透過此次活動，展示了關山朝向青年創業、親子共融與文化藝術多元發展的願景。

